Erick Thohir Serahkan Surat Dukungan Prabowo untuk Presiden FIFA Gianni Infantino

JawaPos.com - Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyerahkan surat dukungan resmi Presiden Prabowo kepada Presiden FIFA Gianni Infantino di Tokyo, Jepang, Jumat (23/10).

Penyerahan tersebut menjadi bentuk dukungan Indonesia terhadap kepemimpinan Infantino di federasi sepak bola dunia.

Momen itu berlangsung di sela-sela agenda Kongres Luar Biasa (KLB) Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC).

Baca Juga:Fabio Lefundes Minta Pemain Java United Tingkatkan Performa saat Lawan Persijap

Melalui akun Instagram pribadinya, Erick menjelaskan, penyerahan surat tersebut merupakan bagian dari komunikasi resmi sekaligus upaya memperkuat hubungan Indonesia dengan komunitas sepak bola internasional.

"Hari ini saya menyampaikan secara langsung surat dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, kepada Presiden FIFA, Gianni Infantino, sebagai bentuk komunikasi resmi dan dukungan Indonesia terhadap kepemimpinan FIFA," kata Erick dalam unggahan, Jumat (23/10).

Erick menegaskan, keterlibatan Indonesia dalam forum sepak bola internasional memiliki arti strategis bagi perkembangan olahraga nasional.

Dia berharap hubungan yang semakin erat dengan FIFA dapat membuka peluang lebih besar bagi kemajuan sepak bola Indonesia sekaligus memperkuat kerja sama antarnegara.

"Bagi Indonesia, sepak bola bukan sekadar olahraga, tetapi juga jembatan persatuan, persahabatan, dan kerja sama antarnegara," papar Erick.