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Antonius Oskarianto Adur
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 07.00 WIB

Jordi Amat Ingin Persija Jakarta Tetap Fokus usai Bantai Arema FC

Pemain Persija Jakarta Jordi Amat. (Dok. Jordi Amat) - Image

Pemain Persija Jakarta Jordi Amat. (Dok. Jordi Amat)

JawaPos.com - Jordi Amat ingin Persija Jakarta tetap fokus setelah menang lawan Arema FC dengan skor 5-1 di Stadion Patriot Chandra Bhaga, Rabu (21/10). 

Performa Persija dinilai sangat memuaskan bagi Jordi Amat.

Dia juga memuji kerja keras rekan setimnya yang bermain apik saat mengalahkan Arema FC

Pemain Timnas Indonesia tersebut menegaskan bahwa para pemain tidak akan bersantai karena sudah ditunggu Persik Kediri pada 26 Oktober.

Jordi Amat ingin rekan setimnya tetap fokus. 

"Kemenangan besar, performa tim yang hebat! Tiga poin penting dan upaya luar biasa dari semua orang," tulis Jordi Amat di Instagram, Jumat (23/10).

"Tidak ada waktu untuk bersantai, pertandingan besar lainnya hanya dalam beberapa hari lagi! Tetap fokus, terus berusaha! Bersama-sama kita lebih kuat," sambung dia. 

Shin Tae-yong tidak memainkan Jordi sebagai starter saat mengalahkan Arema FC.

Dia baru dimainkan pada menit ke-63 untuk menggantikan Fabio Calonego di lini tengah. 

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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