Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 06.53 WIB

Bali United Makin Tajam di BRI Super League, Johnny Jansen Puji Perkembangan Tim

Pelatih Bali United Johnny Jansen. (Istimewa) - Image

Pelatih Bali United Johnny Jansen. (Istimewa)

JawaPos.com - Bali United FC kembali menunjukkan ketajaman di BRI Super League 2026/2027.

Serdadu Tridatu mencetak 11 gol dalam dua pertandingan kandang terakhir setelah mengalahkan Garudayaksa FC dengan skor 5-0 pada pekan keenam di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Rabu (21/10).

Kemenangan tersebut melanjutkan hasil impresif Bali United yang sebelumnya menang telak 6-1.

Selain menambah koleksi gol, hasil melawan Garudayaksa juga menjadi catatan nirbobol pertama Bali United sepanjang musim ini.

Pelatih Bali United, Johnny Jansen, menilai keberhasilan timnya tidak lepas dari kedisiplinan pemain dalam menjalankan strategi.

Menurut dia, pola permainan yang diterapkan saat ini merupakan hasil dari proses latihan dan persiapan sejak pramusim.

Salah satu aspek yang terus ditekankan pelatih asal Belanda tersebut adalah penguasaan bola.

Bali United berusaha mengendalikan permainan sekaligus memaksa lawan bekerja lebih keras untuk merebut bola.

Pendekatan itu juga bertujuan membuka ruang di pertahanan lawan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Garudayaksa FC Dibantai Bali United 0-5, Milos Joksic Mengaku Malu - Image
Sepak Bola Indonesia

Garudayaksa FC Dibantai Bali United 0-5, Milos Joksic Mengaku Malu

Kamis, 22 Oktober 2026 | 14.40 WIB

Prediksi Skor Bali United vs Garudayaksa di Super League: Serdadu Tridatu Siap Pesta Gol di Gianyar - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor Bali United vs Garudayaksa di Super League: Serdadu Tridatu Siap Pesta Gol di Gianyar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 13.15 WIB

Bermodal Kemenangan atas Arema FC, Garudayaksa FC Percaya Diri Hadapi Bali United - Image
Sepak Bola Indonesia

Bermodal Kemenangan atas Arema FC, Garudayaksa FC Percaya Diri Hadapi Bali United

Rabu, 21 Oktober 2026 | 05.38 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

4

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

5

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

6

Prediksi Skor Getafe vs Lugano: Tamu Datang dengan Modal Positif

7

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

8

Prediksi Skor Kairat vs Panathinaikos: Wakil Yunani Diunggulkan, Duel Sengit di Kazakhstan

9

Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis

10

Prediksi OFI Crete vs Bayer Leverkusen: Tuan Rumah Terpuruk, Tim Tamu Lebih Diunggulkan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore