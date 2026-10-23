Bali United Makin Tajam di BRI Super League, Johnny Jansen Puji Perkembangan Tim

Pelatih Bali United Johnny Jansen. (Istimewa)
JawaPos.com - Bali United FC kembali menunjukkan ketajaman di BRI Super League 2026/2027.
Serdadu Tridatu mencetak 11 gol dalam dua pertandingan kandang terakhir setelah mengalahkan Garudayaksa FC dengan skor 5-0 pada pekan keenam di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Rabu (21/10).
Kemenangan tersebut melanjutkan hasil impresif Bali United yang sebelumnya menang telak 6-1.
Selain menambah koleksi gol, hasil melawan Garudayaksa juga menjadi catatan nirbobol pertama Bali United sepanjang musim ini.
Pelatih Bali United, Johnny Jansen, menilai keberhasilan timnya tidak lepas dari kedisiplinan pemain dalam menjalankan strategi.
Menurut dia, pola permainan yang diterapkan saat ini merupakan hasil dari proses latihan dan persiapan sejak pramusim.
Salah satu aspek yang terus ditekankan pelatih asal Belanda tersebut adalah penguasaan bola.
Bali United berusaha mengendalikan permainan sekaligus memaksa lawan bekerja lebih keras untuk merebut bola.
Pendekatan itu juga bertujuan membuka ruang di pertahanan lawan.
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