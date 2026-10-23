Akhiri Musim Lebih Cepat, Kiper Semen Padang Ikram Al Giffari Tulis Pesan Emosional

JawaPos.com-Pesan emosional dituliskan Ikram Al Giffari setelah dipastikan mengakhiri musim lebih cepat bersama Semen Padang.

Hal tersebut karena cedera setelah terlibat benturan keras dengan penyerang PSMS Medan Javier Siverio di laga yang dimainkan pada 17 Oktober.

Melalui sosial media, Ikram Al Giffari merasa sedih karena harus mengakhiri musim lebih cepat.

Baca Juga:Persiraja Perbaiki Lini Serang Lawan PSGC Ciamis pada Lanjutan Pegadaian Championship

Dia berjanji akan segera pulih dan menunjukkan permainan terbaiknya.

"Perasaan yang sedih serta bercampur aduk, musim yang sangat berat bagi saya karena saya mengakhiri musim ini sangat terlalu cepat karena cedera," tulis Ikram Al Giffari di Instagram, Jumat (23/10).

"Pertarungan tersulit dalam olahraga seringkali adalah pertarungan yang tidak dilihat oleh siapapun. I will return as the best version of myself; see you again at the stadium terima kasih semua atas doa dan dukungannya," imbuh dia.

Baca Juga:Bernardo Tavares Kecewa Penyelesaian Akhir Persebaya usai Kalah dari PSM

Kiper 20 tahun tersebut menyebutkan bahwa cedera yang dimilikinya sangat berisiko bagi pesepak bola.

Ikram juga hanya bisa menerimanya dan berterima kasih atas dukungan yang diberikan.