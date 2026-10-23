Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Antonius Oskarianto Adur
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02.32 WIB

Debut Starter di Persebaya Surabaya, Berikut Statistik Ricky Pratama dan Syahrul Lasinari

Ricky Pratama saat laga kekalahan Persebaya Surabaya lawan PSM Makassar. (Persebaya Surabaya)

JawaPos.com - Ricky Pratama dan Syahrul Lasinari untuk pertama kalinya bermain sebagai starter. Momen tersebut terjadi di laga kekalahan Persebaya Surabaya melawan PSM Makassar pada Kamis (22/10/2026) di Stadion Gelora B. J. Habibie.

Dua pemain baru Persebaya tersebut menjadi bagian dari rotasi Bernardo Tavares saat Persebaya melawan PSM Makassar. Hal tersebut dilakukannya untuk menjaga kondisi fisik pemainnya sekaligus memberikan kesempatan bermain untuk pemain yang masih minim waktu bermain.

"Seperti yang Anda tahu, PSM Makassar bermain pada tanggal 16, sementara kami bermain pada tanggal 18. Kami juga harus menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk sampai di sini," kata Bernardo Tavares yang dikutip laman resmi I League, Jumat (22/10/2026).

"Jadi kami melakukan rotasi dalam tim untuk melindungi beberapa pemain yang sudah mendapatkan menit bermain lebih banyak, sekaligus memberikan kesempatan kepada pemain-pemain lainnya," tambah pelatih asal Portugal itu.

Lalu, bagaimana penampilan Ricky Pratama dan Syahrul Lasinari saat debut sebagai starter. Baca terus artikel ini untuk mengetahui statistik permainannya.

1. Ricky Pratama: Belum Tunjukkan Ketajaman

Ricky Pratama bermain di posisi sayap kanan. Dia bermain selama 64 menit dan digantikan Saddil Ramdani.

Secara statistik permainan, Ricky Pratama belum menunjukkan ketajamannya di sisi kanan penyerangan. Melansir laman I.League, pemain berusia 23 tahun tersebut tidak mampu melepaskan tendangan dan menciptakan kreasi peluang.

Selain itu, Ricky juga terlibat saat membantu pertahanan Persebaya. Dia melakukan satu intersep dan satu tekel.

2. Syahrul Lasinari: Bermain Tangguh di Lini Belakang

Syahrul Lasinari menempati posisi bek kanan. Dia bermain 77 menit setelah itu digantikan Catur Pamungkas yang merupakan pemain utama di posisi tersebut.

Sebagai bek, Syahrul menunjukkan kekuatannya di lini belakang. Bek berusia 26 tahun itu sukses melakukan empat sapuan, empat intersep, dan lima tekel. Meskipun demikian, dia belum memberi kontribusi untuk sisi penyerangan.

Itu tadi performa Ricky Pratama dan Syahrul Lasinari. Menarik dinantikan performa mereka di laga berikutnya bersama Green Force.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bernardo Tavares Kecewa Penyelesaian Akhir Persebaya usai Kalah dari PSM - Image
Sepak Bola Indonesia

Bernardo Tavares Kecewa Penyelesaian Akhir Persebaya usai Kalah dari PSM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00.08 WIB

Jadwal Super League Pekan 7: Persib vs Garudayaksa, Persebaya Tantang Madura United - Image
Sepak Bola Indonesia

Jadwal Super League Pekan 7: Persib vs Garudayaksa, Persebaya Tantang Madura United

Jumat, 23 Oktober 2026 | 15.03 WIB

Bernardo Tavares Berkilah PSM Lebih Beruntung, Persebaya Kalah 1-0 - Image
Sepak Bola Indonesia

Bernardo Tavares Berkilah PSM Lebih Beruntung, Persebaya Kalah 1-0

Jumat, 23 Oktober 2026 | 14.46 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik

3

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

4

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

7

Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu

8

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

9

Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!

10

Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore