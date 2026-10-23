Debut Starter di Persebaya Surabaya, Berikut Statistik Ricky Pratama dan Syahrul Lasinari

JawaPos.com - Ricky Pratama dan Syahrul Lasinari untuk pertama kalinya bermain sebagai starter. Momen tersebut terjadi di laga kekalahan Persebaya Surabaya melawan PSM Makassar pada Kamis (22/10/2026) di Stadion Gelora B. J. Habibie.

Dua pemain baru Persebaya tersebut menjadi bagian dari rotasi Bernardo Tavares saat Persebaya melawan PSM Makassar. Hal tersebut dilakukannya untuk menjaga kondisi fisik pemainnya sekaligus memberikan kesempatan bermain untuk pemain yang masih minim waktu bermain.

"Seperti yang Anda tahu, PSM Makassar bermain pada tanggal 16, sementara kami bermain pada tanggal 18. Kami juga harus menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk sampai di sini," kata Bernardo Tavares yang dikutip laman resmi I League, Jumat (22/10/2026).

Baca Juga:Bernardo Tavares Kecewa Penyelesaian Akhir Persebaya usai Kalah dari PSM

"Jadi kami melakukan rotasi dalam tim untuk melindungi beberapa pemain yang sudah mendapatkan menit bermain lebih banyak, sekaligus memberikan kesempatan kepada pemain-pemain lainnya," tambah pelatih asal Portugal itu.

Lalu, bagaimana penampilan Ricky Pratama dan Syahrul Lasinari saat debut sebagai starter. Baca terus artikel ini untuk mengetahui statistik permainannya.

1. Ricky Pratama: Belum Tunjukkan Ketajaman Ricky Pratama bermain di posisi sayap kanan. Dia bermain selama 64 menit dan digantikan Saddil Ramdani.

Secara statistik permainan, Ricky Pratama belum menunjukkan ketajamannya di sisi kanan penyerangan. Melansir laman I.League, pemain berusia 23 tahun tersebut tidak mampu melepaskan tendangan dan menciptakan kreasi peluang.

Selain itu, Ricky juga terlibat saat membantu pertahanan Persebaya. Dia melakukan satu intersep dan satu tekel.

2. Syahrul Lasinari: Bermain Tangguh di Lini Belakang Syahrul Lasinari menempati posisi bek kanan. Dia bermain 77 menit setelah itu digantikan Catur Pamungkas yang merupakan pemain utama di posisi tersebut.

Sebagai bek, Syahrul menunjukkan kekuatannya di lini belakang. Bek berusia 26 tahun itu sukses melakukan empat sapuan, empat intersep, dan lima tekel. Meskipun demikian, dia belum memberi kontribusi untuk sisi penyerangan.