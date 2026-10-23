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Antara
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00.08 WIB

Bernardo Tavares Kecewa Penyelesaian Akhir Persebaya usai Kalah dari PSM

 

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares soroti penyelesaian akhir saat kalah dari PSM Makassar. (Rizal Hanafi/Antara)

JawaPos.com - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menyoroti buruknya penyelesaian akhir setelah gagal memanfaatkan sejumlah peluang.

Bernardo Tavares kecewa berat dua eksekusi penalti gagal saat kalah 0-1 dari PSM Makassar pada laga lanjutan super league.

"Menurut saya, kami tampil lebih baik daripada tim lawan, kami memiliki lebih banyak peluang. Kami sempat membuat bola membentur tiang, ada sundulan dari Yuran, serta tembakan dari Toni," kata Bernardo Tavares dikutip dari laman resmi I.League dilansir dari Antara, Jumat (23/10).

Persebaya menelan kekalahan pertama musim ini saat bertandang ke markas PSM Makassar pada pekan keenam BRI Super League 2026/2027 di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Kamis (22/10).

Kekalahan tersebut terjadi setelah bek Persebaya Yuran Fernandes mencetak gol bunuh diri pada menit ke-74 yang memastikan kemenangan PSM dengan skor 1-0.

Persebaya sebenarnya berpeluang menyamakan kedudukan pada masa tambahan waktu babak kedua setelah mendapatkan hadiah penalti akibat pelanggaran Agung Mannan terhadap Risto Mitrevski di kotak terlarang.

Namun, tendangan Alex Martins berhasil digagalkan penjaga gawang PSM Muhammad Ardiansyah.

Wasit kemudian memerintahkan tendangan penalti diulang karena Ardiansyah dinilai bergerak meninggalkan garis gawang sebelum bola ditendang.

Martins kembali gagal menaklukkan Ardiansyah pada kesempatan kedua sehingga Persebaya harus pulang tanpa poin.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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