Bernardo Tavares Kecewa Penyelesaian Akhir Persebaya usai Kalah dari PSM

JawaPos.com - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menyoroti buruknya penyelesaian akhir setelah gagal memanfaatkan sejumlah peluang.
Bernardo Tavares kecewa berat dua eksekusi penalti gagal saat kalah 0-1 dari PSM Makassar pada laga lanjutan super league.
"Menurut saya, kami tampil lebih baik daripada tim lawan, kami memiliki lebih banyak peluang. Kami sempat membuat bola membentur tiang, ada sundulan dari Yuran, serta tembakan dari Toni," kata Bernardo Tavares dikutip dari laman resmi I.League dilansir dari Antara, Jumat (23/10).
Persebaya menelan kekalahan pertama musim ini saat bertandang ke markas PSM Makassar pada pekan keenam BRI Super League 2026/2027 di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Kamis (22/10).
Kekalahan tersebut terjadi setelah bek Persebaya Yuran Fernandes mencetak gol bunuh diri pada menit ke-74 yang memastikan kemenangan PSM dengan skor 1-0.
Persebaya sebenarnya berpeluang menyamakan kedudukan pada masa tambahan waktu babak kedua setelah mendapatkan hadiah penalti akibat pelanggaran Agung Mannan terhadap Risto Mitrevski di kotak terlarang.
Namun, tendangan Alex Martins berhasil digagalkan penjaga gawang PSM Muhammad Ardiansyah.
Wasit kemudian memerintahkan tendangan penalti diulang karena Ardiansyah dinilai bergerak meninggalkan garis gawang sebelum bola ditendang.
Martins kembali gagal menaklukkan Ardiansyah pada kesempatan kedua sehingga Persebaya harus pulang tanpa poin.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik
Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara
Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana
Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu
Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif
Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!
Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022