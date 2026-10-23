Dibabat Persija Jakarta 1-5, Arema FC Pecat Marcos Santos

Pelatih Arema FC, Marcos Santos, menyoroti koneksi antarlini meski Singo Edan telah mencetak 10 gol dalam empat pertandingan Super League 2026/2027 jelang menghadapi Garudayaksa FC. (Arema FC)
JawaPos.com - Manajemen Arema FC resmi mengakhiri kerja sama dengan pelatih kepala Marcos Santos, Jumat (23/10/2026). Manajemen mengambil langkah tersebut setelah melakukan evaluasi menyeluruh atas rentetan hasil negatif yang menghantui Singo Edan -julukan Arema FC.
Marcos Santos dipecat setelah Arema FC dibantai Persija Jakarta 1-5 pada pekan keenam Super League 2026/2027 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (21/10) malam WIB. Kekalahan telat tersebut menjadi puncak dari evaluasi manajemen terhadap pelatih asal Portugal itu.
Lima Laga Tanpa Kemenangan Jadi Alasan di Balik Pemecatan Marcos Santos
Kekalahan tersebut memperpanjang tren negatif Arema FC, tanpa kemenangan dalam lima laga terakhir. Singo Edan baru memetik satu kemenangan saat menghadapi klub promosi pada pekan pertama. Setelah itu, penampilan mereka tidak konsisten.
General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi, menyampaikan bahwa keputusan ini diambil dengan secara profesional. Keputusan diambil untuk merespons dinamika tim serta memberikan penyegaran taktis secepatnya.
"Keputusan ini tentu tidak mudah, apalagi ini merupakan musim kedua bagi Coach Marcos Santos yang sebenarnya dinilai sangat mengenal karakter sepak bola Indonesia,” kata Yusrinal dalam keterangan resmi Arema FC, Jumat (23/10).
“Namun, lima laga tanpa kemenangan menjadi indikator penting bahwa tim butuh momentum dan ruang refreshment baru. Manajemen memutuskan untuk mengistirahatkan sekaligus mengakhiri kerja sama secara profesional demi kebaikan bersama,” sambungnya.
Keputusan Diambil dengan Pertimbangan Sangat Matang
Pria yang akrab disapa Inal itu menjelaskan, pertimbangan ini diambil dengan sangat matang. Kata dia, klub pernah menghadapi situasi ketika sosok pelatih terlihat ideal dan mendapat sambutan positif dari banyak pendukung. Namun, ada kenyataan internal yang perlu menjadi bahan evaluasi manajemen.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik
Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara
Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana
Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu
Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif
Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!
Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022