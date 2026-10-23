Dibabat Persija Jakarta 1-5, Arema FC Pecat Marcos Santos

JawaPos.com - Manajemen Arema FC resmi mengakhiri kerja sama dengan pelatih kepala Marcos Santos, Jumat (23/10/2026). Manajemen mengambil langkah tersebut setelah melakukan evaluasi menyeluruh atas rentetan hasil negatif yang menghantui Singo Edan -julukan Arema FC.

Marcos Santos dipecat setelah Arema FC dibantai Persija Jakarta 1-5 pada pekan keenam Super League 2026/2027 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (21/10) malam WIB. Kekalahan telat tersebut menjadi puncak dari evaluasi manajemen terhadap pelatih asal Portugal itu.

Lima Laga Tanpa Kemenangan Jadi Alasan di Balik Pemecatan Marcos Santos

Kekalahan tersebut memperpanjang tren negatif Arema FC, tanpa kemenangan dalam lima laga terakhir. Singo Edan baru memetik satu kemenangan saat menghadapi klub promosi pada pekan pertama. Setelah itu, penampilan mereka tidak konsisten.

General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi, menyampaikan bahwa keputusan ini diambil dengan secara profesional. Keputusan diambil untuk merespons dinamika tim serta memberikan penyegaran taktis secepatnya.

"Keputusan ini tentu tidak mudah, apalagi ini merupakan musim kedua bagi Coach Marcos Santos yang sebenarnya dinilai sangat mengenal karakter sepak bola Indonesia,” kata Yusrinal dalam keterangan resmi Arema FC, Jumat (23/10).

“Namun, lima laga tanpa kemenangan menjadi indikator penting bahwa tim butuh momentum dan ruang refreshment baru. Manajemen memutuskan untuk mengistirahatkan sekaligus mengakhiri kerja sama secara profesional demi kebaikan bersama,” sambungnya.

Keputusan Diambil dengan Pertimbangan Sangat Matang