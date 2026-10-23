Persib Keok dari Madura United, Igor Tolic: Kami Dihukum Satu Kesalahan!

JawaPos.com - Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, kecewa dengan hasil kekalahan yang diderita timnya dari Madura United pada pekan keenam Super League 2026/2027. Tolic menilai skuadnya dihukum karena satu kesalahan.

Persib kalah tipis 0-1 saat bertandang ke markas Madura United di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasam, Jawa Timur, Kamis (22/10) malam WIB. Gol kemenangan tuan rumah dicetak melalui sontekan Dimitar Mitkov di pengujung laga, tepatnya menit ke-89.

Tolic menyayangkan hasil kekalahan tersebut karena sejatinya Persib tampil baik dan berpeluang mengunci kemenangan. Namun sayangnya, kegagalan dalam memaksimalkan peluang membuat timnya pulang ke Bandung dengan tangan hampa.

"Menurut saya, kami bermain cukup baik untuk memenangkan pertandingan. Kami menciptakan beberapa peluang, tetapi tidak berhasil mencetak gol. Kami dihukum karena satu kesalahan, dan akhirnya kalah dalam pertandingan ini," ujar Tolic dikutip dari laman I.League, Jumat (23/10/2026).

Meski kecewa, Tolic tetap memberikan apresiasi kepada Madura United yang mampu memanfaatkan peluang untuk meraih kemenangan. Dia juga mengakui bahwa tim tuan rumah memiliki kualitas dan mampu bersaing di papan atas klasemen sementara.

"Kami sudah menampilkan permainan yang bagus, tetapi tim tuan rumah juga merupakan tim yang bagus. Mereka berada di papan atas klasemen dan memiliki banyak poin. Kami tetap mampu menciptakan cukup banyak peluang untuk mencetak gol, tetapi gagal memanfaatkannya. Kami kebobolan, kalah 0-1, dan itulah hasilnya," jelas Tolic.

Tolic pun meminta para pemain segera melupakan kekecewaan dan mengalihkan fokus ke pertandingan berikutnya. Persib hanya memiliki waktu tiga hari untuk memulihkan kondisi fisik sekaligus mempersiapkan diri menghadapi jadwal padat.

"Hal baiknya, kami masih memiliki pertandingan lain dalam tiga hari ke depan. Jadi, tidak ada waktu untuk terlalu lama memikirkan kekalahan ini," tutupnya.