Borneo FC ke Perempat Final AFC Challenge League, Sejarah Baru Sepak Bola Indonesia!

Borneo FC lolos ke 8 Besar ACGL bersiap menghadapi PSS Sleman di kompetisi super league. (Istimewa)
JawaPos.com - Borneo FC Samarinda mencatatkan pencapaian penting dalam debut mereka di kompetisi Asia. Keberhasilan tersebut sekaligus menjadi catatan tersendiri bagi sepak bola Indonesia.
Pesut Etam memastikan tiket ke perempat final AFC Challenge League (ACGL) 2026/27 setelah meraih dua kemenangan di fase Grup D.
Borneo FC menjadi klub Indonesia pertama yang mampu menutup fase grup ACGL dengan hasil sempurna, yakni dua kemenangan dari dua pertandingan.
Kepastian lolos didapat setelah Borneo FC mengalahkan wakil Taiwan Tainan City FC skor 3-1 di Stadion Segiri, Samarinda, Rabu (21/10).
Sebelumnya, tim asuhan Mauro Jeronimo itu membuka perjalanan mereka dengan kemenangan 2-0 atas Yangon United.
Hasil positif tersebut membuat Borneo FC keluar sebagai juara Grup D sekaligus mengamankan tempat di babak delapan besar.
Pencapaian ini menjadi modal penting bagi Pesut Etam untuk melanjutkan kiprah mereka di level kontinental.
Pelatih Borneo FC Mauro Jeronimo menyambut gembira keberhasilan anak asuhnya.
Juru taktik asal Portugal itu menilai hasil tersebut sangat berarti bagi klub, terlebih karena ini merupakan pengalaman pertama Borneo FC tampil di AFC Challenge League.
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Jawa Pos
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