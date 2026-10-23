Bukan Cuma Taktik, Pendekatan Humanis Marcos Reina Bikin Pemain Persik Kediri Kompak

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina. (Istimewa)
JawaPos.com – Pelatih Persik Kediri Marcos Reina lakukan pendekatan humanis menjaga suasana internal tim tetap kondusif di tengah padatnya jadwal BRI Super League 2026/2027.
Pendekatan humanis pelatih asal Spanyol itu mampu membangun kekompakan dan chemistry sekaligus menjaga kondisi mental para pemain.
Menurut Marcos Reina, keharmonisan di dalam tim menjadi salah satu faktor penting dalam menjalani kompetisi yang menguras tenaga dan emosi.
Dengan suasana yang positif, para pemain diharapkan bisa menjalankan program latihan dan menerapkan strategi permainan dengan maksimal.
Dia menjelaskan, komunikasi yang terjalin di antara seluruh elemen tim menjadi kunci untuk menjaga hubungan tetap baik.
Kekompakan tersebut tidak hanya dibangun saat latihan maupun pertandingan, tetapi juga melalui interaksi personal di luar lapangan.
"Semua elemen tim selalu menjaga kekompakan di dalam maupun luar lapangan. Mereka menjalin komunikasi personal secara akrab, sehingga ikatan batin para pemain makin kuat," kata Marcos Reina.
Marcos menyadari bahwa jadwal pertandingan yang padat dapat memengaruhi kondisi fisik dan psikologis pemain.
Karena itu, dia tidak hanya menuntut anak asuhnya untuk bekerja keras di lapangan, tetapi juga berusaha memahami situasi yang mereka hadapi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik
Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara
Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana
Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu
Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif
Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!
Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022