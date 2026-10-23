Bukan Cuma Taktik, Pendekatan Humanis Marcos Reina Bikin Pemain Persik Kediri Kompak

JawaPos.com – Pelatih Persik Kediri Marcos Reina lakukan pendekatan humanis menjaga suasana internal tim tetap kondusif di tengah padatnya jadwal BRI Super League 2026/2027.

Pendekatan humanis pelatih asal Spanyol itu mampu membangun kekompakan dan chemistry sekaligus menjaga kondisi mental para pemain.

Menurut Marcos Reina, keharmonisan di dalam tim menjadi salah satu faktor penting dalam menjalani kompetisi yang menguras tenaga dan emosi.

Dengan suasana yang positif, para pemain diharapkan bisa menjalankan program latihan dan menerapkan strategi permainan dengan maksimal.

Dia menjelaskan, komunikasi yang terjalin di antara seluruh elemen tim menjadi kunci untuk menjaga hubungan tetap baik.

Kekompakan tersebut tidak hanya dibangun saat latihan maupun pertandingan, tetapi juga melalui interaksi personal di luar lapangan.

"Semua elemen tim selalu menjaga kekompakan di dalam maupun luar lapangan. Mereka menjalin komunikasi personal secara akrab, sehingga ikatan batin para pemain makin kuat," kata Marcos Reina.

Marcos menyadari bahwa jadwal pertandingan yang padat dapat memengaruhi kondisi fisik dan psikologis pemain.