Madura United Tekuk Persib 1-0, Ze Gomes: Kami Butuh Tiga Poin Ini

JawaPos.com - Madura United berhasil menumbangkan Persib Bandung pada pekan keenam Super League 2026/2027. Pelatih Madura United, Ze Gomes, mengaku puas dengan kemenangan tipis 1-0 yang diraih timnya di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jawa Timur, Kamis (22/10/2026) malam WIB.

Gol kemenangan Laskar Sape Kerrab dicetak Dimitar Mitkov pada menit ke-89. Gol tersebut memastikan Madura United mengamankan tiga poin penting dari salah satu tim kuat di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Usai pertandingan, Ze Gomes tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Pelatih asal Portugal itu menilai kemenangan atas Persib menjadi hasil positif yang dibutuhkan timnya.

"Kami senang dengan kemenangan ini," kata Gomes, dikutip dari laman resmi I.League, Jumat (23/10/2026).

Ze Gomes Akui Persib Bukan Lawan Mudah Ze Gomes menyadari bahwa mengalahkan Persib Bandung bukan perkara mudah. Menurutnya, tim berjuluk Pangeran Biru tersebut terus memberikan tekanan dan berusaha menggempur pertahanan Madura United sejak awal pertandingan.

Meski menghadapi tekanan, Madura United mampu menjaga pertahanan dan akhirnya mencetak gol penentu menjelang akhir laga.

"Kami tahu Persib, sulit melawan mereka, tapi kami perlu tiga poin penting ini," tutur Gomes.

Kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi Madura United untuk kembali ke jalur positif setelah gagal menang dalam dua pertandingan sebelumnya.

Madura United Kembali ke Jalur Kemenangan Sebelum menghadapi Persib, Madura United lebih dahulu menelan kekalahan saat bertandang ke markas Persik Kediri di Stadion Brawijaya, Kediri, Jawa Timur, Jumat (9/10/2026).