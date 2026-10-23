Lillestrom Dibantai 0-6, Real Sociedad Raih Kemenangan Pertama di Liga Europa

Real Sociedad tampil dominan saat bertandang ke markas Lillestrom. Dua gol Sergio Gomez dan Luka Sucic membawa klub Spanyol itu menang telak 6-0. (Dok. Sociedad)
JawaPos.com - Real Sociedad tampil perkasa saat bertandang ke markas Lillestrom dalam lanjutan Liga Europa, Jumat (23/10). Klub asal Spanyol itu berpesta gol dengan meraih kemenangan 6-0 di Arasen Stadion, Lillestrom, Norwegia.
Sergio Gomez membuka keunggulan Real Sociedad pada menit ke-25. Pemain asal Spanyol tersebut melepaskan tembakan kaki kiri dari sisi kiri kotak penalti yang mengarah ke sudut kanan bawah gawang Lillestrom.
Dua menit berselang, Gomez kembali mencatatkan namanya di papan skor. Dia menyelesaikan peluang dari tengah kotak penalti pada menit ke-27 setelah menerima umpan Mikel Oyarzabal.
Real Sociedad semakin menjauh setelah Luka Sucic mencetak gol ketiga pada menit ke-33. Gelandang asal Austria itu menuntaskan umpan Oyarzabal dengan tembakan kaki kiri dari tengah kotak penalti yang mengarah ke bagian atas gawang.
Lillestrom berusaha merespons melalui sejumlah peluang, termasuk tembakan Thomas Lehne Olsen pada menit ke-38. Namun, upaya tuan rumah belum mampu mengubah kedudukan. Real Sociedad menutup babak pertama dengan keunggulan 3-0.
Memasuki babak kedua, Lillestrom berusaha memperbaiki penampilan dan mencari celah untuk memperkecil ketertinggalan.
Peluang emas tuan rumah datang pada menit ke-48 setelah Jon Martín melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti. Wasit kemudian menunjuk titik putih setelah Gustav Nyheim dijatuhkan.
Thomas Lehne Olsen maju sebagai eksekutor pada menit ke-50. Namun, tendangan kaki kanannya berhasil dibaca dan diamankan kiper Real Sociedad, Unai Marrero. Kegagalan tersebut membuat Lillestrom kehilangan kesempatan untuk menghidupkan kembali pertandingan.
Real Sociedad justru semakin menjauh pada menit ke-64. Orri Oskarsson berhasil menyelesaikan serangan balik cepat dengan tembakan kaki kanan dari tengah kotak penalti setelah menerima umpan Goncalo Guedes.
Gol tersebut membawa Real Sociedad unggul 4-0. Pelatih Pellegrino Matarazzo kemudian melakukan sejumlah pergantian pemain untuk menjaga kesegaran skuad sekaligus memberikan kesempatan bermain kepada pemain lain.
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