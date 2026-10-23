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Antara
Jumat, 23 Oktober 2026 | 15.03 WIB

Jadwal Super League Pekan 7: Persib vs Garudayaksa, Persebaya Tantang Madura United

Pekan ketujuh Super League berlangsung pada 24-28 Oktober 2026. Persib Bandung menghadapi Garudayaksa FC, sementara Persebaya Surabaya bertemu Madura United dalam Derbi Suramadu. (Dok. Persebaya) - Image

Pekan ketujuh Super League berlangsung pada 24-28 Oktober 2026. Persib Bandung menghadapi Garudayaksa FC, sementara Persebaya Surabaya bertemu Madura United dalam Derbi Suramadu. (Dok. Persebaya)

JawaPos.com - Pekan ketujuh Super League 2026/2027 dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (24/10) hingga Rabu (28/10). Sejumlah pertandingan menarik akan tersaji, termasuk duel Persib Bandung melawan Garudayaksa FC dan Derbi Suramadu yang mempertemukan Persebaya Surabaya dengan Madura United.

Dilansir dari laman resmi I.League, Jumat (23/10), Persib akan bertandang ke markas Garudayaksa FC di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Minggu (25/10) pukul 19.00 WIB.

Persib mengusung misi bangkit setelah menelan kekalahan 0-1 dari Madura United pada pekan sebelumnya. Tambahan tiga poin dibutuhkan Maung Bandung untuk kembali meramaikan persaingan di papan atas klasemen. Saat ini, Persib mengoleksi 10 poin dari enam pertandingan.

Di sisi lain, Garudayaksa FC juga berusaha bangkit setelah kalah telak 0-5 saat bertandang ke markas Bali United pada pekan sebelumnya.

Derbi Suramadu Jadi Sorotan Pekan Ketujuh

Pertandingan lain yang patut dinantikan adalah Derbi Suramadu antara Persebaya Surabaya dan Madura United. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (26/10) pukul 19.00 WIB.

Persebaya tidak ingin kembali kehilangan poin setelah kalah 0-1 dari PSM Makassar di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Kamis (22/10).

Skuad asuhan Bernardo Tavares bertekad menunjukkan kemampuan terbaik sekaligus menjaga ambisi Bajul Ijo dalam persaingan Super League musim ini.

Sementara itu, Madura United berusaha melanjutkan tren positif setelah menang tipis 1-0 atas Persib Bandung. Kemenangan pada pekan ketujuh akan membantu Laskar Sape Kerrab menjaga persaingan di papan atas klasemen.

Madura United saat ini berada di posisi ketiga dengan koleksi 13 poin dari enam pertandingan.

Selain dua laga tersebut, pekan ketujuh juga menyajikan pertandingan Persita Tangerang kontra Bali United, Arema FC melawan Dewa United, Persija Jakarta menghadapi Persik Kediri, serta PSS Sleman melawan Borneo FC.

Editor: Hendra
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Sumber: ANTARA
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