PSIM Tak Mau Kebobolan Lagi, Pertahanan Jadi Sorotan Jelang Lawan Isenmulang FC

JawaPos.com - PSIM Yogyakarta bersiap menghadapi Isenmulang Kalteng FC pada pekan ketujuh Super League 2026/2027. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (24/10) sore itu menjadi kesempatan bagi Laskar Mataram untuk memperbaiki performa, terutama di sektor pertahanan.

Persiapan PSIM kali ini terbilang singkat. Tim asal Yogyakarta tersebut hanya memiliki waktu empat hari setelah melakoni pertandingan tandang melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Selasa (20/10).

Situasi semakin menantang setelah lokasi pertandingan melawan Isenmulang Kalteng FC dipindahkan dari Stadion Maguwoharjo, Sleman, ke Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali. Perubahan venue tersebut membuat PSIM harus kembali menyesuaikan persiapan di tengah padatnya jadwal kompetisi.

Pemulihan Fisik dan Mental Jadi Prioritas PSIM Caretaker PSIM Guntur Cahyo Utomo mengakui perjalanan panjang menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan tim pelatih. Karena itu, pemulihan kondisi fisik pemain menjadi prioritas sebelum pertandingan berikutnya.

“Kami sedang mencoba memulihkan lagi kondisi fisik mereka karena perjalanan yang panjang,” ujar Guntur.

Selain kondisi fisik, aspek emosional dan psikologis pemain juga menjadi perhatian. Guntur berharap seluruh pemain segera kembali fokus agar PSIM bisa tampil maksimal saat menghadapi Isenmulang Kalteng FC.

“Kami juga berusaha memulihkan kondisi emosional dan psikologis para pemain. Saat ini kami masih memiliki dua hari, semoga besok para pemain telah sepenuhnya fokus untuk bisa kembali bermain optimal di hari Sabtu,” katanya.

PSIM Evaluasi Penampilan saat Lawan Bhayangkara FC Di tengah waktu persiapan yang terbatas, tim pelatih tetap melakukan evaluasi terhadap penampilan PSIM dalam beberapa pertandingan terakhir.

Guntur menilai anak asuhnya sebenarnya mampu bermain cukup baik ketika menghadapi Bhayangkara FC, terutama pada 20 menit awal sebelum Ze Valente menerima kartu merah. Setelah kehilangan satu pemain, permainan PSIM menjadi lebih sulit dikendalikan.