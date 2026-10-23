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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 23 Oktober 2026 | 14.31 WIB

Persija Bantai Arema 5-1, Shin Tae-yong Justru Soroti Sikap Jakmania

Shin Tae-yong mengapresiasi The Jakmania dan Aremania yang menjaga suasana pertandingan tetap kondusif saat Persija Jakarta menang 5-1 atas Arema FC. (Dok. iLeague) - Image

Shin Tae-yong mengapresiasi The Jakmania dan Aremania yang menjaga suasana pertandingan tetap kondusif saat Persija Jakarta menang 5-1 atas Arema FC. (Dok. iLeague)

JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong memberikan apresiasi kepada The Jakmania dan Aremania yang mampu menjaga suasana pertandingan tetap kondusif saat kedua tim bertemu di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (21/10) malam.

Persija sukses meraih kemenangan telak 5-1 atas Arema FC pada pekan keenam BRI Super League 2026/2027. Namun, di balik hasil positif tersebut, Shin Tae-yong juga menaruh perhatian pada sikap kedua kelompok suporter yang menunjukkan rasa saling menghormati sepanjang pertandingan.

Kehadiran Aremania di stadion untuk mendukung tim kesayangannya mendapat sambutan positif dari The Jakmania. Situasi tersebut menjadi pemandangan yang diapresiasi Shin Tae-yong karena sepak bola tidak hanya berbicara tentang hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana setiap pihak menghargai satu sama lain.

Shin Tae-yong Puji Sikap The Jakmania dan Aremania

Shin Tae-yong mengaku bahagia melihat suporter tuan rumah dan tim tamu mampu menjaga hubungan yang baik selama pertandingan berlangsung.

“Sebagai pelatih, saya sangat bahagia dan bersyukur. Kita harus tahu cara menghormati pihak lawan. Suporter kami dan suporter lawan juga harus saling menghormati,” kata Shin Tae-yong, dilansir iLeague.

Pelatih asal Korea Selatan itu menilai sikap saling menghormati antara suporter memiliki peran penting dalam menciptakan atmosfer pertandingan yang positif.

Menurutnya, dukungan penuh dari tribun akan terasa lebih bermakna ketika disampaikan dengan cara yang tetap menghargai pihak lain. Kondisi stadion yang kondusif juga membantu pemain menjalani pertandingan dengan fokus dan semangat kompetitif.

Persija Juga Harus Menghormati Suporter Lawan

Shin Tae-yong menegaskan bahwa prinsip saling menghormati tidak hanya berlaku ketika Persija bermain di kandang sendiri. Macan Kemayoran juga harus menunjukkan sikap serupa saat menjalani pertandingan tandang dan mendapat dukungan dari suporter lawan.

“Kami pun, ketika bertandang, harus tahu cara menghormati suporter tim tuan rumah. Jika kedua suporter bisa saling menghormati dan menciptakan suasana yang baik seperti ini, mereka dapat memberikan dukungan penuh kepada tim masing-masing. Para pemain pun bisa berjuang untuk meraih hasil terbaik, sehingga semua pihak bisa merasa bahagia,” tuturnya.

Ia berharap suasana positif seperti yang terlihat dalam pertandingan Persija kontra Arema FC dapat terus terjaga pada laga-laga berikutnya. Rivalitas antartim, menurutnya, seharusnya tetap berjalan tanpa menghilangkan rasa hormat di antara para pendukung.

Editor: Hendra
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Sumber: iLeague
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