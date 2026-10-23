Deltras FC Pincang, Leonard Tupamahu Waspadai Kendal Tornado FC

Deltras FC menghadapi Kendal Tornado FC pada pekan ketujuh Pegadaian Championship 2026/27. Selain dibayangi cedera pemain dan masalah kartu merah, The Lobster juga mewaspadai ketajaman lini depan tuan rumah. (Dok. Deltras)
JawaPos.com - Deltras FC menghadapi ujian berat saat bertandang ke markas Kendal Tornado FC pada pekan ketujuh Pegadaian Championship 2026/27, Sabtu (24/10). The Lobster berpotensi tampil tanpa dua pemain andalannya, Manda Cingi dan Rian Lopes, yang masih mengalami cedera.
Selain persoalan kebugaran pemain, pelatih Deltras FC Leonard Tupamahu menyoroti kedisiplinan tim setelah dua pemainnya menerima kartu merah dalam dua pertandingan terakhir. Evaluasi tersebut menjadi perhatian penting menjelang duel melawan salah satu pesaing terdekat dalam perebutan posisi teratas Grup B.
Saat ini, Deltras FC memimpin klasemen sementara dengan koleksi 14 poin. Kendal Tornado FC membuntuti di posisi kedua dengan 13 poin. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan sepanjang musim ini sehingga pertandingan di Stadion Sriwedari, Solo, berpotensi memengaruhi persaingan di papan atas.
Kondisi kebugaran pemain menjadi salah satu perhatian Leonard menjelang pertandingan. Dia mengonfirmasi bahwa Manda Cingi dan Rian Lopes masih membutuhkan waktu untuk memulihkan kondisi setelah menjalani pemeriksaan medis.
Rian Lopes diperkirakan harus menepi selama satu hingga dua pekan. Situasi tersebut membuat peluangnya tampil menghadapi Kendal Tornado FC semakin kecil.
“Hasil medisnya keluar, memang mereka masih butuh istirahat. Mungkin Lopes satu hingga dua minggu,” ujar Leonard.
Sementara itu, kondisi Manda Cingi masih akan dipantau dalam beberapa hari ke depan. Dia berpeluang kembali mengikuti latihan pada pekan ini, tetapi Leonard belum memastikan kesiapan sang pemain untuk tampil.
“Saya masih melihat dalam minggu ini, dalam dua hingga tiga hari ini, saya akan lihat kondisinya seperti apa,” tegasnya.
Pelatih berusia 43 tahun itu tidak ingin mengambil risiko dengan menurunkan pemain yang belum pulih sepenuhnya. Dia memilih mengutamakan pemain yang benar-benar siap karena sejumlah anggota skuad belum mencapai kebugaran maksimal.
“Yang pasti, saya akan menurunkan pemain-pemain yang siap terlebih dahulu. Karena memang kami lagi ada beberapa pemain tidak dalam kondisi 100 persen,” katanya.
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