Dimitar Mitkov Bawa Madura United Bungkam Persib, Laskar Sape Kerrab Naik Posisi 3

Dimitar Mitkov menjadi penentu kemenangan Madura United saat mengalahkan Persib Bandung di Super League 2026/2027. (Madura United)
JawaPos.com - Madura United menang tipis 1-0 atas Persib Bandung pada laga pekan keenam Super League 2026/2027. Pertandingan itu digelar di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jawa Timur pada Kamis (22/10/2026) malam WIB.
Ini menjadi hasil kemenangan penting bagi Madura United. Tim asuhan Ze Gomes itu berhasil merangsek naik ke posisi ketiga dengan mengoleksi 13 poin, terpaut dua angka dari Persija Jakarta yang menempati posisi pertama.
Sementara itu, ini menjadi hasil yang menyakitkan bagi Persib. Armada Igor Tolic belum menemukan konsistensi permainannya dalam enam pertandingan yang dimainkan. Mereka saat ini terkunci di posisi kedelapan dengan 10 poin.
Persib Bandung berusaha mengontrol jalannya pertandingan sejak awal babak pertama. Namun, upaya tim berjuluk Pangeran Biru itu belum berjalan efektif untuk membongkar pertahanan Madura United.
Kedua tim sempat menciptakan sejumlah peluang, tetapi belum ada gol yang tercipta hingga menit ke-15. Persib perlahan mulai keluar dari tekanan dengan membangun serangan melalui sisi sayap.
Namun, sejumlah umpan silang yang dilepaskan Persib masih mampu diantisipasi barisan pertahanan Laskar Sape Kerrab, julukan Madura United. Pada menit ke-20, wasit sempat meninjau potensi pelanggaran di kotak penalti Persib.
Persib mengandalkan kombinasi umpan untuk membangun serangan, sedangkan Madura United bermain lebih sabar dalam mencari celah. Memasuki menit ke-35, tuan rumah mulai menemukan ritme permainan dan tampil lebih mengancam.
Peluang emas didapat Madura United pada menit ke-42 melalui tendangan Gali Freitas. Namun, upayanya masih mampu digagalkan kiper Persib, Teja Paku Alam.
Persib sempat menebar ancaman gawang Madura United melalui tendangan Berguinho pada menit-menit akhir babak pertama. Tetapi, tendangan tersebut masih bisa ditangkap Angga Saputro.
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Jawa Pos
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