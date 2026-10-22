Sengit! Madura United Kunci Tiga Poin saat Lumat Persib Bandung

Madura United berhasil mengalahkan Persib Bandung. (I.League)
JawaPos.com - Madura United bermain sengit melawan Persib Bandung tanpa gol di babak pertama, hingga keluar sebagai pemenang 1-0 pada pekan keenam Super League 2026/2027.
Madura United meraih kemenangan di pertandingan itu berkat gol semata wayang Dimitar Mitkov pada menit ke-89. Pertandingan itu sendiri digelar di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jawa Timur pada Kamis (22/10/2026) malam WIB.
Persib Bandung berusaha mengontrol jalannya pertandingan sejak awal babak pertama. Namun, upaya tim berjuluk Pangeran Biru itu belum berjalan efektif untuk membongkar pertahanan Madura United.
Kedua tim sempat menciptakan sejumlah peluang, tetapi belum ada gol yang tercipta hingga menit ke-15. Persib perlahan mulai keluar dari tekanan dengan membangun serangan melalui sisi sayap.
Namun, sejumlah umpan silang yang dilepaskan Persib masih mampu diantisipasi barisan pertahanan Madura United. Pada menit ke-20, wasit sempat meninjau potensi pelanggaran di kotak penalti Persib.
Persib mengandalkan kombinasi umpan untuk membangun serangan, sedangkan Madura United bermain lebih sabar dalam mencari celah. Memasuki menit ke-35, tuan rumah mulai menemukan ritme permainan dan tampil lebih mengancam.
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Peluang emas didapat Madura United pada menit ke-42 melalui tendangan Gali Freitas. Namun, upayanya masih mampu digagalkan kiper Persib, Teja Paku Alam.
Persib sempat menebar ancaman gawang Madura United melalui tendangan Berguinho pada menit-menit akhir babak pertama. Tetapi, tendangan tersebut masih bisa ditangkap Angga Saputro.
Kedua tim menyajikan tontonan yang menarik pada babak pertama dengan saling jual beli serangan. Namun, tidak ada gol yang tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama. Kedua tim bermain imbang tanpa gol.
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