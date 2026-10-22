Gol Bunuh Diri Yuran Fernandes, Alex Martins Gagal Penalti, Persebaya Kalah 0-1 dari PSM

JawaPos.com - Persebaya Surabaya menelan kekalahan 0-1 dari PSM Makassar setelah gol bunuh diri Yuran Fernandes menentukan hasil pertandingan di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Kamis (22/10/2026).

Duel pekan keenam Super League 2026/2027 yang dimulai pukul 15.30 WIB itu juga diwarnai kegagalan penalti Alex Martins Ferreira saat Green Force memburu gol penyama kedudukan.

Gol bunuh diri Yuran pada menit ke-73 menjadi pembeda dalam pertandingan yang sempat berjalan tanpa gol sepanjang babak pertama.

Persebaya Surabaya berusaha membalas melalui sejumlah peluang, tetapi hingga pertandingan selesai tidak satu pun usaha mereka menghasilkan gol.

PSM Makassar bahkan harus menuntaskan pertandingan dengan kekurangan pemain setelah Agung Mannan menerima kartu merah pada menit ke-90+2.

Namun, situasi tersebut tetap tidak cukup untuk membantu Persebaya Surabaya membawa pulang poin dari Parepare.

Kegagalan penalti Alex Martins menambah getir hasil yang diterima tim tamu dalam pertandingan ini.

Kesempatan menyamakan kedudukan dari titik putih terbuang, sementara PSM Makassar mampu mempertahankan keunggulan tipis hingga peluit panjang.

Bagaimana jalannya babak pertama PSM Makassar vs Persebaya Surabaya? Persebaya Surabaya membuka ancaman lebih dahulu melalui Diogo Ramalho ketika pertandingan baru memasuki menit kedua.