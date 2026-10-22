Skor Kacamata di Parepare! Persebaya Tahan PSM di Babak Pertama 

JawaPos.com - Persebaya Surabaya menahan PSM Makassar 0-0 pada babak pertama pekan keenam Super League 2026/2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Kamis (22/10/2026), sehingga perebutan kemenangan masih terbuka.

Dalam pertandingan yang dimulai pukul 15.30 WIB tersebut, tuan rumah mencatatkan dua tembakan tepat sasaran, sementara peluang Green Force belum menghasilkan ancaman serupa.

Diogo Ramalho sempat membuka peluang Persebaya Surabaya ketika pertandingan baru memasuki menit kedua. Namun, percobaan tersebut melenceng sehingga tim tamu gagal mendapatkan keunggulan cepat dalam lawatannya ke Parepare.

PSM Makassar kemudian memiliki beberapa kesempatan melalui Lars Veldwijk, Luka Bulatovic, Victor Luiz Prestes Filho, dan Achmat Fahrul Aditia. Meski demikian, seluruh percobaan yang tercatat dalam kronologi babak pertama itu belum mampu mengubah kedudukan.

Skor kacamata membuat kedua kesebelasan harus melanjutkan usaha mencari gol selepas turun minum.

Bagi Persebaya Surabaya, pekerjaan berikutnya adalah meningkatkan ancaman ke gawang lawan sambil menjaga pertahanan yang belum kebobolan.

Persebaya Surabaya lebih dahulu mencatatkan percobaan melalui Diogo Ramalho pada menit kedua. Kesempatan tersebut tercipta dengan keterlibatan Rachmat Irianto, yang tercatat sebagai pemain pembuka peluang bagi rekannya.

Tembakan Ramalho belum mengarah tepat ke sasaran dan membuat kesempatan awal itu berakhir tanpa gol. Padahal, peluang pada fase pembuka bisa menjadi modal penting bagi tim tamu untuk memberikan tekanan kepada tuan rumah.

Keterlibatan Irianto dalam penciptaan peluang menjadi salah satu catatan awal permainan Green Force. Namun, kontribusinya pada babak pertama juga disertai kartu kuning yang diterima pada menit ke-15.