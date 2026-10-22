Isenmulang Kalteng FC Hadapi PSIM di Bali, Mundari Karya Ungkap Sejumlah Kendala Tim

Isenmulang Kalteng FC tunjuk Mundari Karya sebagai pelatih kepala. (Istimewa)
JawaPos.com - Isenmulang Kalteng FC menghadapi tantangan tersendiri menjelang pertandingan pekan ketujuh BRI Super League 2026/27 melawan PSIM Yogyakarta.
Selain harus bermain di luar kandang, tim asuhan Mundari Karya juga dihadapkan pada jadwal pertandingan yang padat sehingga waktu pemulihan pemain menjadi perhatian utama.
Laga Isenmulang Kalteng FC kontra PSIM Yogyakarta dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (24/10) pukul 15.30 WIB.
Pertandingan yang semula direncanakan digelar di Sleman itu akhirnya dipindahkan ke Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, dan dipastikan berlangsung tanpa penonton.
Mundari Karya mengakui perubahan lokasi pertandingan berdampak terhadap persiapan timnya.
Jarak antarlaga yang berdekatan membuat proses pemulihan pemain tidak berjalan ideal, terlebih mereka harus menyesuaikan diri dengan tempat pertandingan yang berbeda dari rencana awal.
"Pertama soal recovery, jarak pertandingan singkat dan kita bermain bukan di home base kami. Venue berubah juga jadi kendala kami. Awalnya kami mau main di Sleman tapi tidak mendapatkan izin, makanya kita pindah ke Bali. Alhasil ini kendala kami kesulitan untuk recovery," ujar Mundari.
Meski menghadapi sejumlah kendala, Isenmulang Kalteng FC tetap membidik hasil maksimal.
Hasil positif saat menghadapi Persijap dan Java United menjadi modal bagi tim untuk menjaga kepercayaan diri sebelum meladeni PSIM.
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