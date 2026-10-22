Tak Mau Lagi Dijuluki 'Drawing FC', Bhayangkara FC Siap Hajar PSM Makassar di Lampung

Pelatih Bhayangkara FC Oscar Bruzon. (Istimewa)
JawaPos.com - Bhayangkara Presisi Lampung FC mulai menatap laga kandang melawan PSM Makassar dengan kepercayaan diri tinggi.
Pelatih Oscar Bruzon menilai kemenangan atas PSIM Yogyakarta menjadi modal penting bagi The Guardians of Saburai untuk meraih tiga poin pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/2027.
Bhayangkara FC dijadwalkan menjamu PSM Makassar di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, Senin (26/10).
Hasil positif dalam pertandingan tersebut bisa menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk memperbaiki posisi di klasemen sekaligus menjaga persaingan di papan atas.
Baca Juga:Prediksi Skor Bhayangkara FC Vs PSIM Jogja di Super League: Misi Berat Laskar Mataram Curi Poin
Kepercayaan diri Bhayangkara FC meningkat setelah mengalahkan PSIM Yogyakarta dengan skor tipis 1-0 pada Selasa (20/10).
Selain membawa pulang tiga poin, kemenangan itu juga menjadi bukti perbaikan performa lini pertahanan yang sebelumnya mendapat sorotan.
Oscar Bruzon secara khusus mengapresiasi penampilan anak asuhnya ketika menghadapi PSIM. Menurut pelatih asal Spanyol tersebut, para pemain mampu menjaga konsentrasi, memenangkan duel, serta mengantisipasi bola kedua dengan baik.
Ia juga senang karena Bhayangkara FC berhasil mencatatkan clean sheet. Baginya, hasil tersebut bukan sekadar soal kemenangan, tetapi juga menunjukkan perkembangan permainan tim dalam menjaga pertahanan.
Oscar menilai lini belakang Bhayangkara FC tampil lebih solid dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Para pemain mampu mengamankan area kotak penalti dan mengurangi peluang lawan untuk mencetak gol.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar
Prediksi Skor Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: I Giallorossi Tak Mau Malu Lagi!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Susunan Pemain Sabah FK vs Borussia Dortmund: Daniel Svensson Siap Duel
Prediksi Skor Bhayangkara FC Vs PSIM Jogja di Super League: Misi Berat Laskar Mataram Curi Poin
Prediksi Fenerbahce vs Slavia Praha di Liga Champions: Tuan Rumah Bidik Kemenangan Perdana
Prediksi Skor Isenmulang Kalteng FC vs Java United FC: Tim Tamu Siap Curi Poin
Prediksi Skor Isenmulang FC vs Java United: Laskar Kepodang Emas On Fire
Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana
Bukan Sekadar Aransemen Ulang, Freya Sebut REVOICE Buka Sisi Lain JKT48
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022