Tak Mau Lagi Dijuluki 'Drawing FC', Bhayangkara FC Siap Hajar PSM Makassar di Lampung

JawaPos.com - Bhayangkara Presisi Lampung FC mulai menatap laga kandang melawan PSM Makassar dengan kepercayaan diri tinggi.

Pelatih Oscar Bruzon menilai kemenangan atas PSIM Yogyakarta menjadi modal penting bagi The Guardians of Saburai untuk meraih tiga poin pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/2027.

Bhayangkara FC dijadwalkan menjamu PSM Makassar di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, Senin (26/10).

Hasil positif dalam pertandingan tersebut bisa menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk memperbaiki posisi di klasemen sekaligus menjaga persaingan di papan atas.

Kepercayaan diri Bhayangkara FC meningkat setelah mengalahkan PSIM Yogyakarta dengan skor tipis 1-0 pada Selasa (20/10).

Selain membawa pulang tiga poin, kemenangan itu juga menjadi bukti perbaikan performa lini pertahanan yang sebelumnya mendapat sorotan.

Oscar Bruzon secara khusus mengapresiasi penampilan anak asuhnya ketika menghadapi PSIM. Menurut pelatih asal Spanyol tersebut, para pemain mampu menjaga konsentrasi, memenangkan duel, serta mengantisipasi bola kedua dengan baik.

Ia juga senang karena Bhayangkara FC berhasil mencatatkan clean sheet. Baginya, hasil tersebut bukan sekadar soal kemenangan, tetapi juga menunjukkan perkembangan permainan tim dalam menjaga pertahanan.