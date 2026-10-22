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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 22 Oktober 2026 | 21.55 WIB

Arema FC Kebobolan Lima Gol dari Persija, Marcos Santos Siapkan Evaluasi Besar

Pelatih Arema FC Marcos Santos membidik poin saat menghadapi PSM Makassar pada pekan kedua Super League 2026/2027. (Arema) - Image

Pelatih Arema FC Marcos Santos membidik poin saat menghadapi PSM Makassar pada pekan kedua Super League 2026/2027. (Arema)

JawaPos.com - Arema FC harus menerima kekalahan telak saat bertandang ke markas Persija Jakarta pada pekan keenam BRI Super League 2026/27.

Bermain di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (21/10) malam, Singo Edan takluk dengan skor 1-5 setelah kesulitan mengimbangi efektivitas serangan tuan rumah.

Pelatih Arema FC, Marcos Santos, mengakui Persija menjadi lawan yang sulit dihadapi.

Menurutnya, timnya sempat berusaha keluar dari tekanan dan menemukan ritme permainan. Namun, momentum tersebut tidak mampu dipertahankan setelah gawang Arema kembali kebobolan.

“Bermain di sini melawan Persija selalu menjadi tantangan tersendiri. Tepat saat kami mulai mendapatkan momentum dalam permainan, kami justru kebobolan gol kedua,” kata Marcos Santos.

“Lalu, ketika kami harus lebih menekan ke depan, Persija menunjukkan kualitas mereka dan mencetak gol-gol tersebut,” imbuh pelatih asal Brasil itu.

Persija langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Hasilnya, Alexander Jeremejeff membawa Macan Kemayoran unggul pada menit ke-10 setelah memanfaatkan umpan Rayhan Hannan.

Arema berusaha memberikan perlawanan untuk mengejar ketertinggalan.

Akan tetapi, upaya membangun serangan belum berjalan efektif. Kesalahan menjelang akhir babak pertama kembali menjadi masalah bagi tim tamu.

Editor: Banu Adikara
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