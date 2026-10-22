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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 22 Oktober 2026 | 21.33 WIB

Persib Bandung Incar Kemenangan atas Madura United, Igor Tolic Siapkan Rotasi Pemain

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic. (Istimewa) - Image

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic. (Istimewa)

JawaPos.com - Persib Bandung menghadapi tantangan berat saat bertandang ke markas Madura United FC pada pekan keenam BRI Super League 2026/27, Kamis (22/10).

Di tengah jadwal pertandingan yang padat, Maung Bandung tetap membidik kemenangan demi menjaga tren positif pada kompetisi musim ini.

Persib harus menjalani lima pertandingan dalam kurun waktu 14 hari.

Jadwal dengan jeda singkat tersebut tentu menguras tenaga para pemain, terlebih mereka masih harus menghadapi sejumlah laga penting dalam beberapa pekan ke depan.

Meski demikian, kondisi tersebut tidak mengurangi keyakinan kapten Persib, Marc Klok.

Gelandang bernomor punggung 23 itu menegaskan bahwa timnya siap menghadapi tantangan dan berusaha membawa pulang tiga poin dari Pulau Madura.

Klok menyadari padatnya jadwal bukan situasi yang mudah. Namun, ia menilai seluruh pemain harus mampu menjaga fokus agar tetap bisa memberikan penampilan terbaik di setiap pertandingan.

"Seperti coach katakan, lima pertandingan dalam 14 hari sangat istimewa, buat kita, ini memantang. Tapi kita sangat-sangat siap untuk lakukan hal itu," ujar Klok.

Ia juga mengingatkan bahwa Persib masih memiliki lima pertandingan lagi hingga 8 November mendatang. Karena itu, tim harus bisa mengelola tenaga dan menjaga konsistensi agar tidak kehilangan momentum di tengah jadwal yang terus bergulir.

Editor: Banu Adikara
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