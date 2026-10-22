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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 22 Oktober 2026 | 21.27 WIB

Borneo FC Juara Grup D, Juan Villa Tegaskan Target Pesut Etam di AFC Challenge League

Borneo FC mengincar kemenangan atas Tainan City FC di AFC Challenge League 2026/2027. Pesut Etam hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos ke perempat final. (Dok. Antara) - Image

Borneo FC mengincar kemenangan atas Tainan City FC di AFC Challenge League 2026/2027. Pesut Etam hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos ke perempat final. (Dok. Antara)

JawaPos.com - Borneo FC Samarinda menutup perjalanan di Grup D AFC Challenge League (ACGL) 2026/27 dengan kemenangan meyakinkan.

Pesut Etam mengalahkan wakil Taiwan, Tainan City FC, dengan skor 3-1 di Stadion Segiri, Samarinda, Rabu (21/10) malam.

Gelandang asal Kolombia, Juan Felipe Villa, menjadi salah satu pemain yang berperan penting dalam kemenangan tersebut.

Ia tidak hanya mencetak gol penyama kedudukan, tetapi juga menyumbang assist yang membantu Borneo FC membalikkan keadaan.

Penampilan Villa semakin penting karena Borneo FC sempat kesulitan menghadapi perlawanan Tainan City pada babak pertama.

Tim tamu mampu memberikan tekanan sehingga tuan rumah harus bekerja keras untuk menemukan ritme permainan terbaiknya.

Villa mengakui pertandingan tersebut tidak berjalan sesuai harapan sejak awal.

Namun, perubahan mentalitas setelah turun minum menjadi salah satu faktor yang membantu Borneo FC bangkit dan mengamankan tiga poin.

Menurut Villa, pertandingan di kompetisi Asia selalu menghadirkan tantangan tersendiri.

Editor: Banu Adikara
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