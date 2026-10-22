Rizky Ridho dan Kyohei Yoshino Absen saat Persija Lumat Arema FC, Shin Tae-yong Beri Penjelasan

Pemain Persija Kyohei Yoshino. (Persija)
JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, buka suara soal menghilangnya Rizky Ridho dan Kyohei Yoshino, saat menghadapi Arema FC pada pekan keenam Super League 2026/2027.
Tidak adanya nama Rizky Ridho dan Kyohei Yoshino dalam daftar susunan pemain dalam laga tersebut cukup menyita perhatian. Usut punya usut, keduanya sedang mengalami cedera, namun tidak serius.
“Ridho dan Yoshino kemungkinan akan kembali pada pertandingan berikutnya. Cedera yang mereka alami tidak terlalu serius,” kata Shin Tae-yong, dikutip Kamis (22/10).
Shin Tae-yong mengatakan, kedua pemain tersebut akan kembali bersama skuad pada laga berikutnya. Karena itu, ia menepikan Rizky Ridho dan Kyohei Yoshino dalam laga kontra Arema FC agar kembali dalam kondisi siap pada laga berikutnya.
“Tetapi kami tetap mengutamakan perlindungan dan kondisi pemain, sehingga memberikan mereka waktu untuk memulihkan diri,” terang Shin Tae-yong.
Meski tak diperkuat kedua pemain andalannya, Persija tampil solid saat menjamu Arema FC di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (21/10) malam WIB. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu bahkan menang telak 5-1 atas tamunya.
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Gol-gol kemenangan Persija dicetak melalui brace Alexander Jeremejeff, Stjepan Loncar, Victor Dethan, dan ditutup oleh Ivan Mamut. Sementara satu gol hiburan Arema FC dicetak oleh Gabriel Silva.
Kemenangan ini menjadi hasil penting bagi Persija karena mereka berhasil bangkit ke jalur kemenangan. Sebelumnya, mereka menelan kekalahan dari Persita Tangerang pada pekan kelima yang sekaligus menjadi kekalahan perdana setelah empat kemenangan beruntun.
Tambahan tiga poin ini kembali membawa Persija memimpin klasemen sementara Super League 2026/2027. Macan Kemayoran memimpin dengan koleksi 15 poin, unggul satu angka atas Dewa United yang menempati posisi kedua.
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