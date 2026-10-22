Muhammad Fahri Langsung Clean Sheet, Oscar Bruzon Ungkap Alasan Turunkan Kiper Anyar

JawaPos.com - Pelatih Bhayangkara Presisi Lampung FC, Oscar Bruzon, puas dengan penampilan Muhammad Fahri yang menjalani debut di BRI Super League 2026/2027.

Penjaga gawang The Guardian of Saburai itu langsung mencatatkan clean sheet saat timnya mengalahkan PSIM Yogyakarta.

Bhayangkara FC meraih kemenangan tipis 1-0 atas PSIM pada pekan keenam BRI Super League 2026/2027 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Selasa (20/10/2026) malam. Gol tunggal Moussa Sidibe pada menit ke-59 menjadi penentu tiga poin bagi tuan rumah.

Pertandingan tersebut menjadi momen penting bagi Fahri. Mendapat kepercayaan tampil sejak awal, ia mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan membantu Bhayangkara FC menjaga keunggulan hingga pertandingan berakhir.

Oscar Bruzon pun memberikan apresiasi atas penampilan kiper tersebut.

Menurutnya, Fahri mampu menunjukkan kualitas meski baru pertama kali mendapatkan kesempatan bermain bersama Bhayangkara FC.

“Fahri menunjukkan kualitas sebagai penjaga gawang, dia berhasil membuat clean sheet di pertandingan debutnya,” kata Oscar seusai pertandingan.

Keputusan Oscar memainkan Fahri bukan tanpa alasan. Pelatih asal Spanyol itu ingin memberikan penyegaran di lini pertahanan sekaligus memperkuat organisasi permainan timnya.