Rafael Ribeiro Ungkap Kunci Isenmulang FC Tanggulangi Gempuran Java United

Pemain Isenmulang FC bersiap menghadapi Java United FC pada lanjutan Super League 2026/2027 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Selasa (20/10). (Java United)
JawaPos.com - Isenmulang Kalteng FC membawa pulang satu poin setelah bermain imbang 1-1 melawan Java United FC pada pekan keenam BRI Super League 2026/2027.
Bek Isenmulang, Rafael Ribeiro, menilai hasil tersebut layak didapatkan timnya setelah melewati pertandingan yang tidak mudah di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Selasa (20/10/2026).
Pertandingan kedua tim berlangsung ketat sejak menit awal. Isenmulang dan Java United sama-sama berusaha mencari celah untuk mencetak gol, tetapi rapatnya pertahanan masing-masing membuat babak pertama berakhir tanpa gol.
Kebuntuan baru terpecahkan pada babak kedua. Isenmulang berhasil membuka keunggulan pada menit ke-59 melalui sundulan Kenji Nishioka.
Gelandang tersebut memanfaatkan umpan tendangan bebas Vinicius Baiano untuk membawa timnya unggul 1-0.
Gol itu sempat ditinjau melalui VAR sebelum wasit Bangkit Sanjaya mengesahkannya. Isenmulang pun berada dalam posisi menguntungkan untuk mengamankan kemenangan.
Namun, Java United tidak membutuhkan waktu lama untuk membalas.
Pada menit ke-68, Gustavo Almeida sukses menyamakan kedudukan lewat sundulan setelah menerima umpan sepak pojok Ciro Alves.
Setelah gol tersebut, Java United meningkatkan tekanan dan berusaha membalikkan keadaan.
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