PSPS Pekanbaru Kokoh di Puncak Grup A, Matheus Machado Ingatkan Tim Jangan Jemawa

JawaPos.com - PSPS Pekanbaru menunjukkan performa impresif di Grup A Pegadaian Championship 2026/27.

Askar Bertuah kini berada di puncak klasemen sementara setelah meraih lima kemenangan beruntun. Meski sedang dalam tren positif, para pemain tetap diminta menjaga fokus dan tidak cepat berpuas diri.

Kemenangan terbaru PSPS didapat saat menjamu Persiku Kudus pada 18 Oktober 2026.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, PSPS tampil meyakinkan dan sukses mengalahkan tim tamu dengan skor telak 4-1.

Hasil tersebut semakin memperkuat posisi PSPS dalam persaingan Grup A.

Dari enam pertandingan yang sudah dijalani, mereka mengoleksi lima kemenangan dan hanya sekali menelan kekalahan.

Salah satu pemain yang mencuri perhatian dalam pertandingan melawan Persiku adalah Matheus Henrique Machado.

Pemain berusia 28 tahun itu tampil impresif dan turut menyumbangkan satu gol untuk membantu PSPS mengamankan tiga poin.