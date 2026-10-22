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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 22 Oktober 2026 | 18.49 WIB

Berkat Disiplin Pertahanan, Adhyaksa FC dan Arthur Vieira Redam Persiraja di Banda Aceh

Adhyaksa FC membawa modal kemenangan 4-0 atas PSGC Ciamis untuk menghadapi Persiraja Banda Aceh yang juga baru meraih kemenangan perdana. (Dok. iLeague) - Image

Adhyaksa FC membawa modal kemenangan 4-0 atas PSGC Ciamis untuk menghadapi Persiraja Banda Aceh yang juga baru meraih kemenangan perdana. (Dok. iLeague)

JawaPos.com - Adhyaksa FC Bekasi berhasil membawa pulang satu poin dari markas Persiraja Banda Aceh setelah bermain imbang tanpa gol dalam lanjutan Pegadaian Championship 2026/27.

Bek asal Brasil, Arthur Vieira, menjadi salah satu pemain yang berperan penting dalam hasil tersebut hingga dinobatkan sebagai Player of the Match.

Pertandingan Persiraja kontra Adhyaksa FC berlangsung di Stadion H. Dimurthala, Banda Aceh, Sabtu (17/10).

Bermain di hadapan pendukung tuan rumah, The Black Ant harus bekerja keras untuk meredam tekanan yang dilancarkan Laskar Rencong sepanjang pertandingan.

Adhyaksa FC mampu menjaga kedisiplinan di lini belakang. Arthur Vieira dan rekan-rekannya tampil solid dalam mengawal pertahanan sehingga Persiraja kesulitan menemukan celah untuk mencetak gol. Hingga wasit meniup peluit panjang, kedua tim tidak mampu mengubah skor 0-0.

Penampilan Arthur Vieira menjadi perhatian dalam pertandingan tersebut. Bek berpengalaman itu tampil konsisten selama 90 menit dan membantu Adhyaksa FC mempertahankan gawangnya dari kebobolan.

Selepas laga, Vieira mengaku bersyukur atas hasil yang didapat timnya. Meski datang dengan target meraih kemenangan, ia menilai satu poin dari kandang Persiraja tetap penting, mengingat tidak mudah bermain di hadapan pendukung tuan rumah.

"Adhyaksa datang ke Aceh untuk mengambil poin, sangat penting mengambil poin. Kamu datang untuk menang, tapi sulit bermain di sini. Tapi sangat penting untuk kembali ke Bekasi membawa pulang satu poin," ujar Vieira.

Menurut Vieira, keberhasilan Adhyaksa FC menjaga pertahanan tidak terlepas dari konsentrasi dan pemahaman taktik. Pengalaman panjangnya di dunia sepak bola juga menjadi modal untuk membaca permainan dan menjaga posisi saat menghadapi serangan lawan.

Editor: Banu Adikara
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