Mauro Jeronimo Puji Mentalitas Pemain Borneo FC usai Comeback dan Lolos ke Perempat Final ACGL

JawaPos.com - Borneo FC Samarinda memastikan tiket ke babak perempat final AFC Challenge League (ACGL) 2026/27 setelah mengalahkan wakil Taiwan, Tainan City FC (Taiwan Steel), dengan skor 3-1.

Kemenangan di Stadion Segiri, Samarinda, Rabu (21/10), terasa spesial karena Pesut Etam mampu membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu.

Hasil tersebut sekaligus memastikan Borneo FC keluar sebagai juara Grup D.

Mereka mengakhiri fase grup dengan hasil positif setelah sebelumnya juga menundukkan Yangon United dengan skor 2-0.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Borneo FC justru dikejutkan oleh gol cepat Tainan City. Kim Sang-jun membawa tim tamu unggul pada menit ke-11. Gol tersebut membuat tuan rumah harus bekerja lebih keras untuk mengejar ketertinggalan.

Borneo FC berusaha mencari gol balasan, tetapi belum mampu menyamakan kedudukan hingga babak pertama berakhir. Memasuki paruh kedua, permainan tim asuhan Mauro Jeronimo mulai menunjukkan hasil.

Juan Villa menjadi pemain yang membuka jalan kebangkitan Borneo FC lewat gol penyama kedudukan pada menit ke-51.

Momentum tersebut langsung dimanfaatkan tuan rumah untuk meningkatkan tekanan kepada pertahanan Tainan City.