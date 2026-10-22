Shin Tae-yong Soroti Sanksi Persija, Jakmania Diminta Tak Bikin Ulah Lagi

JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, angkat bicara setelah timnya dijatuhi sanksi akibat kericuhan suporter saat menghadapi Persita Tangerang pada pekan kelima Super League 2026/2027.

Komite Disiplin (Komdis) PSSI menjatuhkan sanksi kepada Persija pada Rabu (21/10). Berdasarkan hasil putusan tersebut, Macan Kemayoran dikenai denda Rp90 juta dan larangan membawa suporter tandang selama setengah musim.

Hukuman itu merupakan buntut kericuhan antarsuporter saat Persija bertandang ke markas Persita di Banten International Stadium (BIS) pada akhir pekan lalu. Insiden tersebut menyebabkan sejumlah suporter mengalami luka-luka. Kick-off babak kedua pertandingan juga sempat tertunda karena situasi yang tidak kondusif.

Menanggapi sanksi tersebut, Shin Tae-yong mengaku telah mengetahui keputusan Komdis PSSI. Namun, pelatih asal Korea Selatan itu tidak ingin berfokus pada hukuman yang diterima klub. Ia justru meminta para suporter memperbaiki sikap agar insiden serupa tidak terulang.

Shin Tae-yong Minta The Jakmania Berbenah Shin Tae-yong berharap The Jakmania dapat mengambil pelajaran dari kejadian tersebut. Menurutnya, sanksi yang dijatuhkan tidak hanya merugikan klub, tetapi juga suporter yang kehilangan kesempatan mendukung Persija secara langsung dalam enam laga tandang.

“Ya, saya juga sudah datang ke stadion dan menerima laporan terkait sanksi yang dijatuhkan kepada kami. Daripada mencari alasan atas sanksi tersebut, saya berharap para suporter tidak lagi melakukan tindakan seperti itu ke depannya,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers setelah laga kontra Arema FC, dikutip Kamis (22/10).

“Sebab, sanksi tersebut tidak hanya merugikan klub, tetapi juga tim dan para suporter karena semuanya akan ikut menanggung konsekuensinya,” sambungnya.

Mantan pelatih Timnas Indonesia itu juga mengajak seluruh pihak untuk melakukan evaluasi diri. Ia berharap para suporter dapat menunjukkan sikap yang lebih dewasa demi perkembangan sepak bola Indonesia.

“Saya berharap kejadian serupa tidak terulang lagi, dan menurut saya, semua pihak, termasuk para suporter, harus melakukan introspeksi diri,” ujar Shin Tae-yong.