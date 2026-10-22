Persijap Tunjuk Juan Cortes, Misi Berat Menanti Juru Kunci

JawaPos.com - Persijap Jepara resmi menunjuk Juan Cortes sebagai pelatih kepala untuk melanjutkan perjuangan tim di Super League 2026/2027. Penunjukan tersebut dilakukan ketika Laskar Kalinyamat masih terpuruk di dasar klasemen sementara.

Manajemen Persijap mengumumkan keputusan tersebut pada Rabu (21/10/2026) malam. Sebelumnya, posisi pelatih diisi caretaker Antonio Claudio setelah klub berpisah dengan Mario Lemos.

Juan Cortes bukan sosok baru di lingkungan klub. Sebelum dipercaya menangani tim utama, pelatih tersebut menjabat sebagai direktur teknik Persijap.

Pengalaman itu menjadi salah satu pertimbangan manajemen untuk menunjuk Juan. Pemahamannya terhadap karakter pemain, kondisi internal, dan perkembangan tim diharapkan membantu Persijap menjaga kesinambungan serta memperbaiki performa.

Manajemen menilai pergantian ini bukan berarti memulai proses baru dari awal. Sebaliknya, Persijap ingin menjaga stabilitas tim dan memastikan pemain, staf pelatih, serta manajemen tetap bergerak ke arah yang sama.

Di tengah persaingan Super League 2026/2027 yang semakin ketat, Persijap membutuhkan perubahan untuk segera memperbaiki hasil pertandingan. Dukungan suporter juga diharapkan menjadi modal bagi Laskar Kalinyamat untuk melewati periode sulit pada awal musim.

"Kembalinya Juan Cortes ke posisi pelatih kepala menjadi bagian dari upaya menjaga kesinambungan perjalanan Persijap di tengah kompetisi yang masih panjang. Dengan pemahamannya terhadap karakter pemain, dinamika internal, serta perkembangan tim, Juan diharapkan mampu menjaga soliditas skuad dan memastikan seluruh elemen tim tetap fokus menghadapi pertandingan demi pertandingan," tulis keterangan resmi Persijap.

Persijap Masih Terpuruk di Dasar Klasemen Penunjukan Juan Cortes datang ketika Persijap menghadapi situasi yang tidak mudah. Dari enam pertandingan yang telah dijalani, klub asal Jepara tersebut belum berhasil mengamankan satu poin pun.

Hasil terbaru didapat saat Persijap bertandang ke markas Dewa United Banten FC di Banten International Stadium, Serang, Selasa (20/10/2026) malam. Dalam pertandingan tersebut, Laskar Kalinyamat kalah dengan skor 0-2.