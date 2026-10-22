Prediksi Susunan Pemain Madura United vs Persib Bandung: Momentum Kebangkitan Laskar Sape Kerrab

JawaPos.com – Madura United memiliki peluang untuk meraih kemenangan saat menjamu Persib Bandung malam nanti di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Dari sisi kebugaran pemain, Laskar Sape Kerrab lebih bugar dibandingkan dengan Maung Bandung.

Persib berada dalam kondisi kelelahan. Sejak 8 Oktober, Persib sudah menjalani empat pertandingan. Rangkaian laga itu dimulai dengan pertandingan tandang melawan Port FC di ajang Shopee Cup, kemudian tiga laga beruntun, yakni menjamu Dewa United (11/10), menghadapi The Cong-Viettel FC di AFC Champions League Two (14/10), serta menjamu Persik Kediri (18/10).

Madura United juga berpeluang tampil dengan skuad terbaik. Striker andalan Dimitar Mitkov sudah bisa dimainkan setelah absen akibat kartu merah. Winger asal Iran, Junior, juga kembali bisa tampil setelah pulih dari cedera.

"Skuad kami sudah lengkap. Kami siap meskipun waktu persiapan cukup singkat, hanya empat hari," kata pelatih Madura United, Jose Gomes.

Pelatih asal Portugal itu menyebut Madura United wajib menang. Dia tidak ingin timnya kembali kehilangan poin, seperti dalam dua pertandingan sebelumnya, yakni kalah dari Persik (9/10) dan bermain imbang di kandang sendiri melawan PSIM Jogjakarta (16/10).

"Kami harus meraih poin penuh melawan Persib," tegasnya.

Terkait kondisi kelelahan lawan, Jose Gomes menegaskan bahwa hal itu bukan sebuah keuntungan. Menurutnya, Persib memiliki banyak pemain berkualitas. Artinya, kualitas pemain inti dan pengganti mereka relatif seimbang.

Pelatih berusia 50 tahun itu menegaskan bahwa dirinya telah mempersiapkan tim dari berbagai aspek. Selain taktik, Ze Gomes secara khusus juga membenahi mental Lulinha dan kawan-kawan.

"Jika mental kami lebih kuat, hal itu bisa membantu mengatasi persoalan fisik dan mendorong tim untuk tampil maksimal melawan Persib," tuturnya.