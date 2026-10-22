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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 22 Oktober 2026 | 14.45 WIB

Madura United Siap Jegal Persib, Jose Gomes Bidik Tiga Poin

Madura United mengincar kemenangan saat menjamu Persib Bandung di Pamekasan. Pelatih Jose Gomes menyebut kondisi fisik pemainnya cukup prima untuk menghadapi juara bertahan. (Madura United) - Image

Madura United mengincar kemenangan saat menjamu Persib Bandung di Pamekasan. Pelatih Jose Gomes menyebut kondisi fisik pemainnya cukup prima untuk menghadapi juara bertahan. (Madura United)

JawaPos.com - Madura United bertekad mengamankan poin penuh saat menjamu Persib Bandung pada pekan keenam Super League 2026/2027. Laskar Sape Kerrab ingin memaksimalkan keuntungan bermain di kandang demi meraih kemenangan.

Pertandingan Madura United kontra Persib dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Kamis (22/10/2026) malam.

Pelatih Madura United, Jose Gomes, memastikan persiapan timnya berjalan dengan baik. Ia menilai kondisi fisik para pemain cukup prima untuk menghadapi pertandingan dengan intensitas tinggi.

"Persiapan cukup bagus, karena melihat kondisi fisik pemain istimewa. Besok, kami sudah siap untuk main di kandang kami lagi, bisa hadapi Persib dan dapat tiga poin di sini," ujar Jose Gomes dalam konferensi pers, Rabu (21/10/2026).

Kesiapan fisik menjadi salah satu modal penting bagi Madura United untuk menghadapi Persib. Selain membidik kemenangan, tuan rumah perlu menjaga konsentrasi dan menjalankan rencana permainan dengan baik sepanjang pertandingan.

Meski optimistis, Jose Gomes tidak menganggap Persib sebagai lawan yang mudah dikalahkan. Tim berjuluk Maung Bandung itu merupakan juara bertahan yang memiliki kualitas pemain dan pengalaman menghadapi tekanan dalam pertandingan penting.

"Mereka tim juara tahun lalu, itu tim bagus. Mereka pasti bisa bikin kami susah di sini juga, tapi kami percaya diri," jelasnya.

Jose Gomes menyadari Persib berpotensi memberikan perlawanan sengit. Karena itu, para pemain Madura United harus tetap percaya diri tanpa mengabaikan kekuatan lawan.

Bermain di hadapan pendukung sendiri diharapkan menjadi keuntungan bagi Laskar Sape Kerrab. Dukungan suporter juga diharapkan membantu tim menjaga intensitas permainan dan memaksimalkan peluang yang tercipta.

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Madura United Tak Mau Kehilangan Poin

Bagi Madura United, pertandingan ini menjadi kesempatan penting untuk mengamankan hasil positif pada pekan keenam. Konsistensi permainan dan efektivitas dalam memanfaatkan peluang akan menjadi faktor penting untuk mewujudkan target tersebut.

Editor: Hendra
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