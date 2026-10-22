Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Kamis, 22 Oktober 2026 | 14.40 WIB

Garudayaksa FC Dibantai Bali United 0-5, Milos Joksic Mengaku Malu

Pelatih Milos Joksic dan kiper Dominic Holec sama-sama kecewa setelah Garudayaksa FC kalah telak 0-5 dari Bali United pada pekan keenam Super League 2026/2027. (Istimewa) - Image

Pelatih Milos Joksic dan kiper Dominic Holec sama-sama kecewa setelah Garudayaksa FC kalah telak 0-5 dari Bali United pada pekan keenam Super League 2026/2027. (Istimewa)

JawaPos.com - Garudayaksa FC menelan kekalahan telak saat bertandang ke markas Bali United pada pekan keenam Super League 2026/2027. Takluk 0-5 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Rabu (21/10/2026), hasil tersebut membuat pelatih Milos Joksic dan kiper Dominic Holec kecewa berat.

Joksic bahkan mengaku malu melihat hasil akhir yang diterima anak asuhnya. Ia menilai Garudayaksa FC sebenarnya mampu memberikan perlawanan pada babak pertama, tetapi kehilangan daya juang setelah pertandingan kembali dilanjutkan.

"Jujur saja, saya merasa sangat kecewa dan malu. Hasil ini terlalu telak. Kami memainkan babak pertama dengan sangat baik, punya banyak serangan balik yang bagus, dan mendapatkan momentum untuk mencetak gol," ujar Joksic, dikutip dari laman resmi I.League.

Garudayaksa FC sempat memiliki sejumlah kesempatan melalui serangan balik. Namun, peluang tersebut gagal dimaksimalkan menjadi gol. Sebaliknya, Bali United berhasil membuka keunggulan menjelang turun minum melalui Irfan Jaya pada menit ke-45+2.

Situasi semakin sulit bagi Garudayaksa FC setelah memasuki babak kedua. Bali United meningkatkan intensitas serangan dan mampu menambah gol melalui Remco Balk, Queven da Silva, serta Teppei Yachida yang mencetak gol melalui penalti.

Bali United akhirnya menutup pertandingan dengan kemenangan 5-0. Hasil tersebut membuat Garudayaksa FC tertahan di peringkat ke-14 klasemen sementara dengan koleksi lima poin.

Milos Joksic Soroti Penurunan Performa Garudayaksa FC

Joksic menilai gol pembuka Bali United menjadi salah satu momen penting dalam pertandingan. Garudayaksa FC gagal memanfaatkan peluang serangan balik, sedangkan tuan rumah mampu mengubah kesempatan menjadi gol.

Namun, persoalan terbesar justru terlihat setelah jeda pertandingan. Garudayaksa FC kesulitan menjaga intensitas permainan dan tidak mampu memberikan respons yang memadai ketika tertinggal.

Pergantian pemain yang dilakukan Joksic untuk menyegarkan tim juga tidak banyak mengubah keadaan. Bali United justru semakin leluasa mengembangkan permainan dan terus menekan pertahanan tim tamu.

Joksic tetap mengakui Bali United pantas meraih kemenangan. Meski demikian, ia menegaskan timnya perlu mengevaluasi respons pemain ketika menghadapi situasi sulit.

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Sumber: iLeague
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Celtic vs Celta Vigo: Sama-Sama Terpuruk, Siapa Bangkit? - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Celtic vs Celta Vigo: Sama-Sama Terpuruk, Siapa Bangkit?

Kamis, 22 Oktober 2026 | 14.38 WIB

Prediksi Skor Madura United vs Persib: Duel Ketat 10 Poin, Misi Tuan Rumah Hentikan Pangeran Biru - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor Madura United vs Persib: Duel Ketat 10 Poin, Misi Tuan Rumah Hentikan Pangeran Biru

Kamis, 22 Oktober 2026 | 14.36 WIB

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Waspadai Kebangkitan Tamu - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Waspadai Kebangkitan Tamu

Kamis, 22 Oktober 2026 | 14.11 WIB

Terpopuler

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar - Image
1

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar

2

Prediksi Skor Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: I Giallorossi Tak Mau Malu Lagi!

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Susunan Pemain Sabah FK vs Borussia Dortmund: Daniel Svensson Siap Duel

5

Prediksi Skor Bhayangkara FC Vs PSIM Jogja di Super League: Misi Berat Laskar Mataram Curi Poin

6

Prediksi Fenerbahce vs Slavia Praha di Liga Champions: Tuan Rumah Bidik Kemenangan Perdana

7

Prediksi Skor Isenmulang Kalteng FC vs Java United FC: Tim Tamu Siap Curi Poin

8

Prediksi Skor Isenmulang FC vs Java United: Laskar Kepodang Emas On Fire

9

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

10

Bukan Sekadar Aransemen Ulang, Freya Sebut REVOICE Buka Sisi Lain JKT48

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore