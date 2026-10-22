Garudayaksa FC Dibantai Bali United 0-5, Milos Joksic Mengaku Malu

Pelatih Milos Joksic dan kiper Dominic Holec sama-sama kecewa setelah Garudayaksa FC kalah telak 0-5 dari Bali United pada pekan keenam Super League 2026/2027. (Istimewa)
JawaPos.com - Garudayaksa FC menelan kekalahan telak saat bertandang ke markas Bali United pada pekan keenam Super League 2026/2027. Takluk 0-5 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Rabu (21/10/2026), hasil tersebut membuat pelatih Milos Joksic dan kiper Dominic Holec kecewa berat.
Joksic bahkan mengaku malu melihat hasil akhir yang diterima anak asuhnya. Ia menilai Garudayaksa FC sebenarnya mampu memberikan perlawanan pada babak pertama, tetapi kehilangan daya juang setelah pertandingan kembali dilanjutkan.
"Jujur saja, saya merasa sangat kecewa dan malu. Hasil ini terlalu telak. Kami memainkan babak pertama dengan sangat baik, punya banyak serangan balik yang bagus, dan mendapatkan momentum untuk mencetak gol," ujar Joksic, dikutip dari laman resmi I.League.
Garudayaksa FC sempat memiliki sejumlah kesempatan melalui serangan balik. Namun, peluang tersebut gagal dimaksimalkan menjadi gol. Sebaliknya, Bali United berhasil membuka keunggulan menjelang turun minum melalui Irfan Jaya pada menit ke-45+2.
Situasi semakin sulit bagi Garudayaksa FC setelah memasuki babak kedua. Bali United meningkatkan intensitas serangan dan mampu menambah gol melalui Remco Balk, Queven da Silva, serta Teppei Yachida yang mencetak gol melalui penalti.
Bali United akhirnya menutup pertandingan dengan kemenangan 5-0. Hasil tersebut membuat Garudayaksa FC tertahan di peringkat ke-14 klasemen sementara dengan koleksi lima poin.
Joksic menilai gol pembuka Bali United menjadi salah satu momen penting dalam pertandingan. Garudayaksa FC gagal memanfaatkan peluang serangan balik, sedangkan tuan rumah mampu mengubah kesempatan menjadi gol.
Namun, persoalan terbesar justru terlihat setelah jeda pertandingan. Garudayaksa FC kesulitan menjaga intensitas permainan dan tidak mampu memberikan respons yang memadai ketika tertinggal.
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Pergantian pemain yang dilakukan Joksic untuk menyegarkan tim juga tidak banyak mengubah keadaan. Bali United justru semakin leluasa mengembangkan permainan dan terus menekan pertahanan tim tamu.
Joksic tetap mengakui Bali United pantas meraih kemenangan. Meski demikian, ia menegaskan timnya perlu mengevaluasi respons pemain ketika menghadapi situasi sulit.
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