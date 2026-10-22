Deltras FC Bidik Kemenangan di Kandang Kendal Tornado, Leonard Tupamahu Pede!

JawaPos.com - Pelatih Deltras FC Leonard Tupamahu membidik kemenangan saat timnya menghadapi Kendal Tornado FC pada pekan ketujuh Pegadaian Championship 2026/27.

Leonard ingin memberikan kekalahan perdana kepada Laskar Badai Pantura sekaligus membawa pulang poin dari Stadion Sriwedari, Solo.

Pertandingan Kendal Tornado FC melawan Deltras FC dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (24/10/2026) pukul 19.00 WIB. Duel ini diperkirakan berjalan ketat karena kedua tim sama-sama belum terkalahkan hingga pekan keenam kompetisi.

Catatan tersebut membuat pertemuan ini menjadi ujian penting bagi kedua kesebelasan. Selain berusaha menjaga tren positif, kemenangan juga berpeluang memperkuat posisi mereka di klasemen sementara.

Leonard menyadari Kendal Tornado FC bukan lawan yang mudah dihadapi. Menurutnya, tim besutan Stefan Keeltjes itu memiliki permainan yang cukup matang dengan komposisi pemain yang mampu saling melengkapi.

Perpaduan pemain lama dan rekrutan baru dinilai menjadi salah satu kekuatan Kendal Tornado FC musim ini. Selain itu, pelatih yang sudah memahami karakter sejumlah pemain turut membantu membangun kekompakan tim.

"Kita tahu Kendal Tornado FC adalah tim yang secara permainan lebih dewasa. Pelatihnya juga pelatih yang bagus. Mereka juga punya pemain-pemain yang sudah lama bareng sang pelatih, dan juga ada pemain baru yang tambal sulamnya lumayan bagus," ujar Leonard dilansir iLeague.

Meski memberikan penilaian positif terhadap calon lawannya, pelatih berusia 43 tahun tersebut tidak ingin anak asuhnya datang hanya untuk bertahan. Ia justru melihat pertandingan ini sebagai kesempatan bagi Deltras FC untuk menunjukkan perkembangan tim.

Leonard mengakui Deltras FC masih dalam proses membangun kekuatan. Karena itu, laga melawan Kendal Tornado FC menjadi kesempatan untuk mengukur kemampuan timnya saat menghadapi lawan yang dinilai memiliki permainan lebih matang.