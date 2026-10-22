Gledson Paixao Siap Unjuk Gigi Bersama Persebaya Surabaya, Waspadai Ledakan PSM Makassar!

JawaPos.com — Gledson Paixao siap membantu Persebaya Surabaya menghadapi PSM Makassar pada pekan keenam Super League 2026/2027 di Stadion B. J. Habibie, Parepare, Kamis (22/10/2026).

Gelandang asal Brasil itu mengandalkan fokus dan kerja keras untuk mengatasi persiapan singkat sekaligus meredam motivasi tuan rumah yang meningkat setelah menang di kandang PSIM Yogyakarta.

Laga tandang ini menghadirkan tantangan berlapis bagi Green Force yang harus membagi waktu antara pemulihan dan persiapan pertandingan.

Di saat bersamaan, PSM Makassar membawa kepercayaan diri untuk kembali memburu hasil positif di hadapan pendukungnya sendiri.

Gledson memahami situasi tersebut membutuhkan kesiapan seluruh pemain sejak pertandingan dimulai. Ia tetap optimistis Persebaya Surabaya mampu memberikan perlawanan melalui kerja keras dan konsentrasi sepanjang laga.

Mengapa Gledson Paixao Mewaspadai PSM Makassar? Gledson Paixao menilai PSM Makassar sebagai lawan tangguh yang memiliki modal penting menjelang pertemuan dengan Persebaya Surabaya.

Kemenangan di markas PSIM Yogyakarta menjadi alasan gelandang berusia 31 tahun itu menaruh perhatian terhadap motivasi calon lawannya.

Hasil positif di kandang lawan memberi dorongan kepercayaan diri bagi Juku Eja sebelum kembali bermain di Parepare. Kondisi tersebut membuat Persebaya Surabaya perlu mengantisipasi permainan tuan rumah dengan kesiapan penuh.

"PSM adalah tim yang sangat kuat," ucap Gledson dalam konferensi pers, Rabu (21/10/2026).