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Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 22 Oktober 2026 | 13.52 WIB

Dua Laga Kandang Belum Menang! Soares Bidik Persebaya Surabaya Jadi Titik Balik PSM Makassar

Aloisio Soares Neto menargetkan kemenangan kandang pertama PSM Makassar saat menjamu Persebaya Surabaya di Stadion Gelora BJ Habibie, Kamis (22/10/2026). (Dok. PSM) - Image

Aloisio Soares Neto menargetkan kemenangan kandang pertama PSM Makassar saat menjamu Persebaya Surabaya di Stadion Gelora BJ Habibie, Kamis (22/10/2026). (Dok. PSM)

JawaPos.com — PSM Makassar membidik kemenangan kandang pertama saat menjamu Persebaya Surabaya pada pekan keenam Super League 2026/2027 di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Kamis (22/10/2026) sore.

Aloisio Soares Neto ingin membawa Juku Eja mengakhiri penantian tersebut setelah dua pertandingan kandang sebelumnya hanya menghasilkan hasil imbang dengan total sepuluh gol.

Ambisi itu muncul setelah PSM Makassar mendapatkan momentum penting pada pertandingan pekan kelima. Pasukan Darije Kalezic akhirnya meraih kemenangan pertama musim ini dengan menundukkan PSIM Yogyakarta 2-1.

Hasil tersebut menghentikan rangkaian empat pertandingan tanpa kemenangan yang sebelumnya membayangi langkah Juku Eja.

Kini, Soares ingin menjadikan keberhasilan di markas PSIM Yogyakarta sebagai bekal untuk mempersembahkan tiga poin di hadapan pendukung sendiri.

Mengapa Soares Membidik Kemenangan atas Persebaya Surabaya?

Soares menargetkan kemenangan atas Persebaya Surabaya karena PSM Makassar belum berhasil mengamankan poin penuh dalam dua kesempatan bermain di kandang.

Pertemuan di Parepare menjadi kesempatan berikutnya untuk mengubah hasil sekaligus menjaga momentum kemenangan.

Pemain berpaspor Brasil tersebut menyampaikan tekadnya menjelang pertandingan, Rabu (21/10/2026) malam.

Baginya, target menghadapi Green Force sudah jelas, yakni membawa PSM Makassar mendapatkan kemenangan kandang pertama.

"Kami siap menghadapi Persebaya dan akan berusaha mendapatkan tiga poin di kandang untuk yang pertama kalinya," kata pemain berpaspor Brasil, Rabu (21/10/2026) malam.

Editor: Hendra
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