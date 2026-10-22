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Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 22 Oktober 2026 | 13.48 WIB

Giovani Numberi Ajak Suporter Penuhi Stadion, Madura United Siapkan Teror untuk Persib Bandung!

Giovani Numberi mengajak suporter Madura United memenuhi Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan saat menjamu Persib Bandung, Kamis (22/10/2026) malam. (Dok. Madura United) - Image

Giovani Numberi mengajak suporter Madura United memenuhi Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan saat menjamu Persib Bandung, Kamis (22/10/2026) malam. (Dok. Madura United)

JawaPos.com — Giovani Numberi mengajak suporter Madura United memenuhi Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, saat menjamu Persib Bandung pada pekan keenam Super League 2026/2027, Kamis (22/10/2026) malam.

Dukungan dari tribun diharapkan menambah tenaga Laskar Sape Kerrab untuk menjaga rekor kandang tanpa kekalahan sekaligus menghadapi tantangan sang juara bertahan.

Ajakan tersebut hadir ketika Madura United harus memaksimalkan persiapan dalam waktu singkat menjelang pertandingan penting ini.

Di tengah kebutuhan menjaga kebugaran dan mematangkan strategi, kehadiran suporter menjadi dorongan yang diharapkan membantu pemain tampil lebih percaya diri.

Laga melawan Persib Bandung menghadirkan tantangan besar karena tim tamu datang dengan status juara bertahan.

Namun, Madura United juga mempunyai kepentingan kuat untuk mempertahankan catatan positif di hadapan pendukung sendiri musim ini.

Giovani Numberi Ingin Tribun Dipenuhi Suporter

Giovani Numberi berharap seluruh suporter Madura Bersatu datang langsung ke stadion dan memberikan dukungan kepada para pemain.

Gelandang Madura United tersebut menginginkan kebersamaan dari lapangan hingga tribun saat menghadapi kekuatan Maung Bandung.

“Saya harap kita semua sama-sama datang meramaikan tribun, kita kembali bersatu untuk dapat bekerja bersama-sama,” ungkapnya.

Pernyataan itu menjadi ajakan terbuka agar pendukung ikut mengambil bagian dalam perjuangan Laskar Sape Kerrab.

Editor: Hendra
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