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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 22 Oktober 2026 | 07.27 WIB

Ibnu Hajar Bidik Puncak Klasemen, Kendal Tornado FC Siap Hadapi Deltras FC

Kendal Tornado FC membidik kemenangan atas Deltras FC demi posisi puncak klasemen. (Istimewa) - Image

Kendal Tornado FC membidik kemenangan atas Deltras FC demi posisi puncak klasemen. (Istimewa)

JawaPos.com - Kendal Tornado FC bersiap menghadapi laga penting melawan Deltras FC pada pekan ketujuh Grup Timur Pegadaian Championship 2026/2027.

Gelandang Laskar Badai Pantura Ibnu Hajar menegaskan, timnya ingin menjaga tren positif sekaligus membuka peluang merebut puncak klasemen.

Pertandingan Kendal Tornado FC melawan Deltras FC dijadwalkan berlangsung di Stadion Sriwedari, Solo, Sabtu (24/10) malam.

Laga ini menjadi kesempatan bagi Kendal Tornado FC untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara.

Saat ini, tim asal Kabupaten Kendal tersebut menempati peringkat kedua dengan koleksi 13 poin.

Mereka hanya terpaut satu angka dari Deltras FC yang berada di posisi teratas.

Situasi tersebut membuat pertandingan akhir pekan ini memiliki arti penting bagi kedua tim.

Jika mampu meraih kemenangan, Kendal Tornado FC berpeluang menggeser Deltras FC dari puncak klasemen.

Ibnu Hajar pun menyadari besarnya peluang yang dimiliki timnya.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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