Pesta Gol Lawan Arema FC, Persija Kembali Pimpin Klasemen Super League

Persija pesta gol saat mengalahkan Arema FC 5-1. (Dok. Persija Jakarta)
JawaPos.com - Persija Jakarta menang telak 5-1 atas Arema FC pada laga pekan keenam Super League 2026/2027.
Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (21/10) malam WIB.
Kemenangan ini menjadi hasil penting bagi Persija karena mereka berhasil bangkit ke jalur kemenangan.
Baca Juga:Prediksi Skor FC Cincinnati vs DC United: Tuan Rumah Incar Kemenangan usai Telan Kekalahan
Sebelumnya, mereka menelan kekalahan dari Persita Tangerang pada pekan kelima yang sekaligus menjadi kekalahan perdana setelah empat kemenangan beruntun.
Manisnya, tambahan tiga poin ini kembali membawa Persija memimpin klasemen sementara Super League 2026/2027.
Tim berjuluk Macan Kemayoran itu memimpin dengan koleksi 15 poin, unggul satu angka atas Dewa United yang menempati posisi kedua.
Sementara bagi Arema FC, ini menjadi kekalahan kedua beruntun.
Sebelumnya, tim asuhan Marcos Santos itu kalah dari Garudayaksa FC dengan skor 1-3 pada pekan kelima.
Arema FC saat ini masih terkunci di posisi ke-11 dengan koleksi enam poin.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Monza vs Cagliari di Liga Italia: Tim Tamu Punya Catatan Impresif di Laga Tandang
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Coventry City: Menang Tipis, De Zerbi Akhiri Tren Buruk
Prediksi Skor Trabzonspor Vs Besiktas di Liga Turki: Salah Cs Punya Rekor Kandang Impresif
UU Ketenagakerjaan Batasi PKWT Maksimal 4 Tahun, Said Iqbal: Kalau Ciptaker Sembarangan
Prediksi Skor Getafe vs Rayo Vallecano: Emil Audero Bantu El Rayo Perpanjang Kutukan 10 Laga!
Persebaya Berangkat ke Makassar Besok! Tavares Siap Tantang Mantan Tim PSM
Prediksi Skor Al Fayha vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: Ivan Toney Siap Menggila di Al Majma’ah
Prediksi Skor Parma vs Torino: Kans Il Toro Tundukkan Tuan Rumah di Stadio Ennio Tardini!
Prediksi Tottenham vs Coventry: Spurs Belum Menang dalam Enam Laga, Coventry Percaya Diri
Prediksi Skor Monza vs Cagliari: Rossoblù Menang Tipis, Rekor Berusia 61 Tahun Terancam Pecah!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022