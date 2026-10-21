Pesta Gol Lawan Arema FC, Persija Kembali Pimpin Klasemen Super League

JawaPos.com - Persija Jakarta menang telak 5-1 atas Arema FC pada laga pekan keenam Super League 2026/2027.

Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (21/10) malam WIB.

Persija Kembali Pimpin Klasemen Kemenangan ini menjadi hasil penting bagi Persija karena mereka berhasil bangkit ke jalur kemenangan.

Sebelumnya, mereka menelan kekalahan dari Persita Tangerang pada pekan kelima yang sekaligus menjadi kekalahan perdana setelah empat kemenangan beruntun.

Manisnya, tambahan tiga poin ini kembali membawa Persija memimpin klasemen sementara Super League 2026/2027.

Tim berjuluk Macan Kemayoran itu memimpin dengan koleksi 15 poin, unggul satu angka atas Dewa United yang menempati posisi kedua.

Sementara bagi Arema FC, ini menjadi kekalahan kedua beruntun.

Sebelumnya, tim asuhan Marcos Santos itu kalah dari Garudayaksa FC dengan skor 1-3 pada pekan kelima.