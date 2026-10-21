Alexander Jeremejeff On Fire! Persija Unggul 2-0 atas Arema FC

JawaPos.com - Persija Jakarta unggul 2-0 atas Arema FC pada babak pertama dalam pertandingan pekan keenam Super League 2026/2027.

Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (21/10) malam WIB.

Alexander Jeremejeff Cetak Gol Cepat untuk Persija Persija cukup mendominasi permainan sejak menit awal.

Tim berjulukan Macan Kemayoran itu hanya butuh waktu 10 menit untuk menjebol gawang Arema FC melalui sontekan Alexander Jeremejeff.

Gol tersebut sekaligus menambah pundi-pundi gol Jeremejeff bersama Persija.

Untuk saat ini, striker berpostur jangkung itu telah mencatat lima gol dari enam pertandingan yang dimainkan bersama Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta.

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Persija yang terus mengendalikan permainan nyaris menggandakan keunggulan pada menit ke-14 melalui aksi Arlyansyah Abdulmanan.

Sayangnya, tendangan pemain berusia 20 tahun itu masih bisa diblok oleh pertahanan Arema FC.