Alexander Jeremejeff On Fire! Persija Unggul 2-0 atas Arema FC

Selebrasi striker Persija Jakarta Alexander Jeremejeff . (Istimewa)
JawaPos.com - Persija Jakarta unggul 2-0 atas Arema FC pada babak pertama dalam pertandingan pekan keenam Super League 2026/2027.
Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (21/10) malam WIB.
Persija cukup mendominasi permainan sejak menit awal.
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Tim berjulukan Macan Kemayoran itu hanya butuh waktu 10 menit untuk menjebol gawang Arema FC melalui sontekan Alexander Jeremejeff.
Gol tersebut sekaligus menambah pundi-pundi gol Jeremejeff bersama Persija.
Untuk saat ini, striker berpostur jangkung itu telah mencatat lima gol dari enam pertandingan yang dimainkan bersama Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta.
Persija yang terus mengendalikan permainan nyaris menggandakan keunggulan pada menit ke-14 melalui aksi Arlyansyah Abdulmanan.
Sayangnya, tendangan pemain berusia 20 tahun itu masih bisa diblok oleh pertahanan Arema FC.
Macan Kemayoran sangat mendominasi permainan.
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