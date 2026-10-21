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Andika Rachmansyah
Kamis, 22 Oktober 2026 | 03.12 WIB

Alexander Jeremejeff On Fire! Persija Unggul 2-0 atas Arema FC

Selebrasi striker Persija Jakarta Alexander Jeremejeff . (Istimewa) - Image

Selebrasi striker Persija Jakarta Alexander Jeremejeff . (Istimewa)

JawaPos.com - Persija Jakarta unggul 2-0 atas Arema FC pada babak pertama dalam pertandingan pekan keenam Super League 2026/2027.

Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (21/10) malam WIB. 

Alexander Jeremejeff Cetak Gol Cepat untuk Persija

Persija cukup mendominasi permainan sejak menit awal.

Tim berjulukan Macan Kemayoran itu hanya butuh waktu 10 menit untuk menjebol gawang Arema FC melalui sontekan Alexander Jeremejeff

Gol tersebut sekaligus menambah pundi-pundi gol Jeremejeff bersama Persija.

Untuk saat ini, striker berpostur jangkung itu telah mencatat lima gol dari enam pertandingan yang dimainkan bersama Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta. 

Persija yang terus mengendalikan permainan nyaris menggandakan keunggulan pada menit ke-14 melalui aksi Arlyansyah Abdulmanan.

Sayangnya, tendangan pemain berusia 20 tahun itu masih bisa diblok oleh pertahanan Arema FC

Macan Kemayoran sangat mendominasi permainan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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