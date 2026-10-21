Allano Lima Dapat Perlakuan Rasis, Mauro Caballero Beri Klarifikasi

JawaPos.com - Allano Lima mendapatkan perlakuan rasis dari Mauro Caballero. Kejadian tersebut terjadi di laga kemenangan Bhayangkara FC melawan PSIM Yogyakarta pada Selasa (20/10/2026) di Stadion Sumpah Pemuda, Lampung.

Usai pertandingan, Allano Lima buka suara tentang perilaku rasis yang dilakukan pemain PSIM, Mauro Caballero. Melalui sosial media, dia merasa kecewa dengan perilaku rasis yang diterimanya dan menyayangkan tidak ada penindakan lebih lanjut.

"Satu lagi rasis di antara begitu banyak rasis lainnya yang ada, sayangnya seperti biasa tidak ada yang dilakukan dan mereka terus hidup di antara kita. Kamu adalah aib sebagai seorang pria dan sebagai seorang atlet," tulis Allano Lima di Instagram dengan mengunggah foto Mauro Caballero, Rabu (21/10/2026).

Dituduh melakukan tindakan rasis kepada Allano, Mauro Caballero memberikan klarifikasi. Melalui sosial media, dia membela diri karena merasa tuduhan itu mencemarkan nama baiknya.

Penyerang asal Paraguay tersebut juga menjelaskan secara rinci kejadian yang ada di lapangan. Mauro merasa dirinya diejek setelah mendapatkan pelanggaran dari pemain Bhayangkara FC.

"Halo. Saya ingin membela diri secara terbuka terhadap pencemaran nama baik dan fitnah yang ditujukan kepada saya. Kemarin, selama pertandingan resmi, seorang pemain lawan—setelah pelanggaran yang dilakukan terhadap saya—menghina saya dan meremehkan keluarga serta karier saya. Sebagai manusia, saya hanya berusaha membela diri dengan cara yang paling etis, secara tegas menolak segala bentuk rasisme—sambil mengakui bahwa, dalam momen yang sangat menegangkan seperti itu, emosi sedang meluap-luap," tulis Mauro Caballero di Instagram.

Untuk tuduhan rasis, Mauro yakin tidak melakukannya karena sudah ditinjau VAR saat laga berlangsung. Sebagai pemain, dia juga sangat menentang adanya rasis di sepak bola.

"Insiden tersebut ditinjau oleh VAR, yang mengkonfirmasi bahwa tidak ada tindakan rasisme yang terjadi. Pertandingan berlanjut; itu hanyalah momen di mana dua atlet memberikan yang terbaik, berkompetisi untuk mengamankan hasil positif bagi tim masing-masing," tegas penyerang 32 tahun itu.