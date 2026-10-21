Marcos Santos Akui Persija Bukan Lawan Mudah, Arema FC Siapkan Taktik Khusus

JawaPos.com - Arema FC mewaspadai kecepatan permainan Persija Jakarta menjelang pertemuan kedua tim pada pekan keenam BRI Super League 2026/27.

Pelatih Arema FC, Marcos Santos, menilai Macan Kemayoran memiliki transisi permainan yang baik serta organisasi tim yang rapi.

Arema FC akan menantang Persija di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (21/10/2026) malam.

Pertandingan ini menjadi ujian tersendiri bagi Singo Edan karena harus menghadapi tim tuan rumah yang dikenal memiliki pressing kuat dan mampu bergerak cepat ketika merebut bola.

Marcos Santos menyadari Persija bukan lawan yang mudah dihadapi. Di bawah arahan Shin Tae-yong, tim ibu kota tersebut dinilai memiliki pola permainan yang terorganisasi dengan baik, terutama ketika melakukan transisi dari bertahan ke menyerang maupun saat kehilangan penguasaan bola.

Pelatih asal Brasil itu pun meminta anak asuhnya untuk mengantisipasi karakter permainan Persija dengan menjalankan strategi yang sudah disiapkan selama latihan.

"Kami tahu tim Persija punya transisi yang sangat bagus. Punya pressing yang sangat kuat setelah kehilangan bola, dan tim yang disusun sangat rapi serta siap.

Kami bekerja dengan baik, Arema punya model permainan sendiri dan akan mengikuti rencana permainan," ujar Marcos Santos.