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Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 22 Oktober 2026 | 00.49 WIB

Persebaya Store Resmi Kembali ke Bandara Juanda! Bonek Bisa Beli Merchandise dan Tukar Tiket Laga

Persebaya Store resmi kembali hadir di Bandara Internasional Juanda, Rabu (21/10), dengan membuka gerai di Lobby Terminal 1C melayani pembelian merchandise resmi Green Force dan penukaran tiket pertandingan. (Persebaya)&nbsp; - Image

Persebaya Store resmi kembali hadir di Bandara Internasional Juanda, Rabu (21/10), dengan membuka gerai di Lobby Terminal 1C melayani pembelian merchandise resmi Green Force dan penukaran tiket pertandingan. (Persebaya)&nbsp;

JawaPos.com - Persebaya Store resmi kembali hadir di Bandara Internasional Juanda dengan membuka gerai terbaru di Lobby Terminal 1C, Rabu (21/10).

Kehadiran toko merchandise resmi Persebaya Surabaya tersebut memudahkan Bonek, Bonita, dan wisatawan mendapatkan produk kebanggaan Green Force.

Sekaligus mengakses layanan penukaran tiket pertandingan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pembukaan gerai tersebut sekaligus menandai kembalinya identitas sepak bola Surabaya ke salah satu pintu gerbang utama Jawa Timur.

Bandara Internasional Juanda kini bukan sekadar tempat keberangkatan dan kedatangan penumpang, melainkan juga ruang untuk memperkenalkan kultur sepak bola Kota Pahlawan.

Bagi pendukung Persebaya Surabaya, kehadiran toko resmi di bandara memberikan kemudahan tersendiri ketika melakukan perjalanan udara.

Mereka tidak harus terlebih dahulu mendatangi gerai lain untuk mencari merchandise resmi klub saat tiba di Surabaya.

Persebaya Store Kembali ke Bandara Juanda setelah Sempat Hadir pada 2019

Pembukaan Persebaya Store di Terminal 1C Bandara Internasional Juanda melanjutkan sejarah kehadiran gerai resmi klub pada 2019.

Saat itu, Persebaya Surabaya menjadi klub sepak bola pertama yang membuka official store di kawasan bandara.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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