Dirut I.League Buka Suara Soal Isu Pengurangan Poin Terhadap Persija: Belum Tertera di Kode Disiplin

Direktur Utama I.League Ferry Paulus (kanan) bersama Sekretaris Jenderal Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Yunus Nusi (kiri) memberikan keterangan kepada awak media pada acara pengundian League Cup 2026/2027 di Jakarta, Rabu (7/10/2026). (ANTARA/Aloysius Lewokeda)
JawaPos.com - Direktur Utama I.League, Ferry Paulus, buka suara mengenai isu pengurangan poin terhadap Persija Jakarta. Ferry mengatakan sanksi tersebut tidak dijatuhkan kepada skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- karena belum tercantum dalam kode disiplin yang berlaku saat ini.
Isu pengurangan poin terhadap Persija imbas kericuhan suporter saat menghadapi Persita Tangerang di Banten International Stadium (BIS), Sabtu (17/10) lalu. Insiden tersebut membuat pertandingan pekan kelima Super League 2026/2027 tertunda selama sekitar 31 menit sebelum babak kedua kembali dilanjutkan.
Dalam hasil sidang Komdis PSSI yang telah diumumkan, Persija tidak mendapat pengurangan poin. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu mendapat sanksi denda Rp90 juta dan larangan suporter away selama setengah musim atau enam pertandingan tandang Super League musim ini.
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Lalu, mengapa Persija tidak mendapat sanksi pengurangan poin? Menjawab hal itu, Ferry menegaskan aturan berupa sanksi pengurangan poin bagi klub, akibat perilaku suporter memang tidak ada dalam kode disiplin saat ini.
Namun demikian, Ferry mengatakan, tidak menutup kemungkinan regulasi khusus bakal dibuat. Langkah tersebut dibuat untuk memberikan efek jera.
“Memang di dalam kode disiplin belum tertera, tapi terhadap indikasi larangan atau katakanlah kerusuhan-kerusuhan yang terjadi ini, ya tidak menutup kemungkinan kami akan mendorong untuk bisa diberikan sanksi di dalam satu regulasi tersendiri, untuk diberikan sanksi pengurangan poin,” kata Ferry dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (21/10).
Regulasi yang lebih ketat, termasuk wacana pengurangan poin, kata Ferry, dinilai penting untuk memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang terlibat. Menurutnya, iklim sepak bola nasional harus tetap aman, nyaman, dan ramah bagi seluruh kalangan penonton, termasuk perempuan dan anak-anak.
“Karena apa yang sudah kita jaga selama ini tentunya harus memiliki kepastian, kenyamanan, ya. Bahkan kalau kita lihat sekarang penonton-penonton itu sudah banyak yang ibu-ibu, anak-anak,. Ini mengindikasikan bahwa sebenarnya hari demi hari di dalam pertandingan itu semakin nyaman,”
Ferry menilai, masih ada oknum suporter yang berulang kali melakukan tindakan yang berpotensi memicu keributan. Karena itu, pihaknya akan mendorong penerapan sanksi berat bagi mereka yang terbukti melanggar aturan.
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