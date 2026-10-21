Buntut Suporter Ricuh, Persita Didenda Rp 40 Juta dan Suporter Dilarang Away ke Kandang Persija

Konferensi pers I.League terkait hukuman Komdis PSSI terhadap insiden kericuhan yang terjadi di Super League dan Championship. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Komite Disiplin (Komdis) PSSI menjatuhkan sanksi kepada Persita Tangerang menyusul insiden kericuhan antarsuporter saat menghadapi Persija Jakarta pada pekan kelima Super League 2026/2026.
Direktur Utama I.League, Ferry Paulus, mengungkapkan bahwa Komdis PSSI menjatuhkan dua jenis sanksi kepada Persita. Pertama, manajemen klub berjuluk Pendekar Cisadane itu didenda Rp40 juta akibat kegagalan dalam menjalankan tanggung jawab menjaga ketertiban penonton.
“Dari hasil sidang Komdis yang rasanya cukup alot karena memakan waktu sampai dua hari. Panitia pelaksana pertandingan Persita di kompetisi Super League, diputuskan oleh Komdis pelanggaran sebesar denda Rp 40 juta,” kata Ferry dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (21/10).
“Di mana pelanggaran gagal menjalankan tanggung jawab menjaga ketertiban, keamanan, dan seterusnya,” sambungnya.
Ferry mengungkapkan bahwa Komdis PSSI tidak hanya menjatuhkan sanksi berupa denda kepada Persita. Kelompok suporter Pendekar Cisadane juga dilarang hadir saat pertandingan tandang ke markas Persija.
“Nah, salah satu yang menjadi titik poin dan sangat penting, bahwa Persita, dalam hal ini sebagai tuan rumah, ini juga selain mendapatkan sanksi atas denda secara finansial, Persita juga dilarang untuk hadir di dalam pertandingan atau hadir sebagai suporter away untuk melawan Persija Jakarta. Ya, jadi Persita dilarang,” terang Ferry.
Baca Juga:Buntut Rusuh Lawan Persita, Laga Kandang Persija Tak Boleh Dihadiri Suporter selama Setengah Musim
Dalam kesempatan tersebut, Ferry juga menyampaikan sanksi Komdis PSSI yang diberikan kepada Persija. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu didenda total Rp90 juta dan larangan suporter away selama setengah musim alias enam laga tandang Persija di Super League musim ini.
“Khusus Persija, ini dilarang untuk datang ke pertandingan away selama setengah musim. Memang jumlah pertandingannya adalah enam pertandingan, tetapi selama setengah musim ini dilarang Persija untuk hadir di semua partai away yang Persija akan hadiri, ya, khusus di Super League,”
Insiden kericuhan tersebut membuat Persija didenda Rp30 juta. Selain itu, Macan Kemayoran juga dibebani denda tambahan Rp60 juta akibat adanya penggunaan flare di tribune.
Kemudian, selain daripada itu, Persija juga mendapatkan denda sebesar Rp30 juta. Hal lain, ada beberapa keputusan denda juga yang ditanggung atau dibebankan kepada Persija tentang pelanggaran terjadinya penyalaan petasan sebanyak tiga kali serta pelemparan dua buah eh satu buah flare, sehingga suporter The Jak atau Persija dinyatakan dan diharuskan membayar denda sebesar Rp60 juta," jelas Ferry.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Monza vs Cagliari di Liga Italia: Tim Tamu Punya Catatan Impresif di Laga Tandang
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Coventry City: Menang Tipis, De Zerbi Akhiri Tren Buruk
Prediksi Skor Trabzonspor Vs Besiktas di Liga Turki: Salah Cs Punya Rekor Kandang Impresif
UU Ketenagakerjaan Batasi PKWT Maksimal 4 Tahun, Said Iqbal: Kalau Ciptaker Sembarangan
Prediksi Skor Getafe vs Rayo Vallecano: Emil Audero Bantu El Rayo Perpanjang Kutukan 10 Laga!
Persebaya Berangkat ke Makassar Besok! Tavares Siap Tantang Mantan Tim PSM
Prediksi Skor Al Fayha vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: Ivan Toney Siap Menggila di Al Majma’ah
Prediksi Skor Parma vs Torino: Kans Il Toro Tundukkan Tuan Rumah di Stadio Ennio Tardini!
Prediksi Tottenham vs Coventry: Spurs Belum Menang dalam Enam Laga, Coventry Percaya Diri
Prediksi Skor Monza vs Cagliari: Rossoblù Menang Tipis, Rekor Berusia 61 Tahun Terancam Pecah!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022