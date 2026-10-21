Persija Dijatuhi Denda Rp 90 Juta dan The Jakmania Dilarang Away Setengah Musim

JawaPos.com - Komite Disiplin (Komdis) PSSI telah menjatuhkan sanksi kepada Persija Jakarta menyusul insiden kericuhan suporter saat menghadapi Persita Tangerang di pekan ke-5 Super League 2026/2027.

Berdasarkan hasil putusan, Komdis PSSI tidak memberikan pengurangan poin kepada Persija seperti isu yang mencuat belakangan ini. Namun, tim berjuluk Macan Kemayoran itu harus membayar denda total Rp90 juta dan suporter dilarang away selama setengah musim.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Direktur Utama (Dirut) I.League, Ferry Paulus, dalam sesi konferensi pers di Jakarta, Selasa (21/10). Ia menjelaskan, Komdis PSSI menjatuhkan dua jenis sanksi kepada Persija setelah menggelar sidang selama dua hari.

"Dari hasil sidang Komdis yang rasanya cukup alot karena memakan waktu sampai dua hari, di mana khusus Persija, ya, ini dilarang untuk datang ke pertandingan away selama setengah musim," kata Ferry.

Artinya The Jakmania tidak boleh hadir dalam enam laga tandang Persija di Super League 2026/2027, di mana yang terdekat adalah laga tandang kontra Dewa United pada Sabtu 31 Oktober 2026. Larangan ini hanya berlaku pada kompetisi Super League.

"Ya. Memang jumlah pertandingannya adalah enam pertandingan, tetapi selama setengah musim ini dilarang Persija untuk hadir di semua partai away yang Persija akan hadiri, ya, khusus di Super League. Kemudian, selain daripada itu, Persija juga mendapatkan denda sebesar Rp30 juta," terangnya.

Insiden tersebut membuat Persija didenda Rp30 juta dan larangan suporter away selama setengah musim. Selain itu, Macan Kemayoran juga dibebani denda tambahan Rp60 juta akibat adanya penggunaan flare di tribune.

"Nah, hal lain, ada beberapa keputusan denda juga yang ditanggung atau dibebankan kepada Persija tentang pelanggaran terjadinya penyalaan petasan sebanyak tiga kali serta pelemparan dua buah eh satu buah flare, sehingga suporter The Jak atau Persija dinyatakan dan diharuskan membayar denda sebesar Rp60 juta," jelas Ferry.

Dengan demikian, Persija menanggung total denda mencapai Rp90 juta. Tentu, ini menjadi kerugian bagi skuad Macan Kemayoran dan The Jakmania yang tak bisa mengawal tim kebanggaannya saat laga tandang.