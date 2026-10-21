Buntut Rusuh Lawan Persita, Laga Kandang Persija Tak Boleh Dihadiri Suporter selama Setengah Musim

The Jakmania, para pendukung Persija, tidak bisa menyaksikan Persija berlaga di laga kandang selama setengah musim. (Dok/Jawa Pos)
JawaPos.com - Persija dijatuhi hukuman larangan kehadiran suporter di laga kandang selama setengah musim.
Hukuman tersebut dijatuhkan ke Macan Kemayoran akibat dari kerusuhan suporter dalam laga Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta dalam lanjutna pekan kelima Super League 2026/2027.
"Nah, dari hasil sidang Komdis yang rasanya cukup alot karena memakan waktu sampai dua hari, di mana khusus Persija, ya, ini dilarang untuk datang ke pertandingan away selama setengah musim," kata Direktur i.Leagu3 Ferry Paulus dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (21/10).
"Ya. Memang jumlah pertandingannya adalah enam pertandingan, tetapi selama setengah musim ini dilarang Persija untuk hadir di semua partai away yang Persija akan hadiri, ya, khusus di Super League. Kemudian, selain daripada itu, Persija juga mendapatkan denda sebesar Rp 30 juta," imbuhnya.
Ferry menegaskan bahwa berita yang beredar di media sosial mengenai hukuman pengurangan poin untuk Macan Kemayoran atas insiden kerusuhan suporter tersebut tidaklah benar.
Persija akan mendapatkan denda Rp30 juta terkait insiden keributan dan sanksi larangan suporter tandang. Kemudian, Macan Kemayoran juga dibebani denda tambahan Rp60 juta terkait dengan pelanggaran yang melibatkan penggunaan benda berbahaya berupa flare di tribune.
Dalam laga pekan kelima yang mempertemukan tuan rumah Persita melawan Persija, terdapat insiden kericuhan yang terjadi ketika pertandingan memasuki babak kedua.
Insiden itu berdampak langsung terhadap jalannya pertandingan. Wasit menunda dimulainya babak kedua hingga sekitar 31 menit. Pertandingan yang semula dijadwalkan berlanjut pukul 20.00 WIB baru kembali bergulir pada pukul 20.31 WIB. (*)
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